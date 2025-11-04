به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات از امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان) تا ۱۵ آبان با حضور و مشارکت ۵۴ شرکت داخلی در محل مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی افتتاح شد.

۴۹ درصد قیر کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد

مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در آئین افتتاح این همایش و نمایشگاه اظهار کرد: ۱۰ چالش و مشکل اساسی در حوزه قیر و آسفالت در کشور وجود دارد.

وی افزود: در این حوزه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باید مشاور کار باشد چرا که می‌تواند نظرات و آرای همه صاحبنظران، کارشناسان، اساتید دانشگاه و غیره را گردآوری کند.

کیانپور با بیان اینکه ۳۰ درصد قیر تولیدی کشور مطابق قانون بودجه‌های سنواتی بین دستگاه اجرایی تقسیم می‌شود، ادامه داد: ۴۹ درصد آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای اجرای پروژه‌ها قرار می‌گیرد. همچنین ۱۷ درصد آن در اختیار سازمان شهرداری‌ها و بخشی دیگر در اختیار بنیاد مسکن برای اجرای طرح‌های هادی روستایی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس در اختیار اجرای پروژه‌ها قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در این بخش یارانه خوبی در حال پرداخت است تا آسفالت راه‌ها با مشکلات کمتری همراه باشد.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، یکی از مشکلات موجود را طراحی راه‌ها برای ۱۰ تا ۲۰ سال آینده و در مقابل، عمر مفید پروژه‌های آسفالتی ما کمتر از عمر پروژه‌ها برشمرد.

وی کیفیت پایین قیر و استفاده از قیر استاندارد، عمر کوتاه روسازی‌ها، عدم استفاده مناسب از آسفالت‌های بازیافتی، هزینه‌های بالای ملامت و روسازی، رفتن نظارت، کنترل و اجرا، کمبود نیروی متخصص، فاصله صنعت و دانشگاه و لزوم حرکت به سمت تضمین کیفیت را عمده مسائل و مشکلات صنعت غیر کشور عنوان کرد.