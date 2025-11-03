به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، برنامه‌های همکاری ریلی میان ایران و افغانستان به‌صورت جامع مورد بررسی قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این دیدار با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ریلی در منطقه، گفت: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با حمایت دولت و بهره‌گیری از توانمندی شرکت‌های معظم ایرانی، نقش محوری در توسعه و بهره‌برداری از مسیر ریلی ایران - افغانستان - چین ایفا خواهد کرد.

وی افزود: این پروژه گامی مهم در جهت تقویت روابط اقتصادی، توسعه حمل‌ونقل منطقه‌ای و این دیدار را فرصتی برای مرور آخرین پیشرفت‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی در خصوص کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی دانست.

همچنین اتصال این مسیر نه تنها موجب تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر میان سه کشور خواهد شد، بلکه ظرفیت بالایی برای رشد اقتصادی و افزایش حجم تجارت در منطقه فراهم می‌آورد.