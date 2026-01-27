به گزارش خبرنگار مهر، داوود محمدی، رئیس انجمن قیر ایران امروز (سه‌شنبه، ۷ بهمن) در نشست خبری با اشاره به جایگاه صنعت قیر در اقتصاد کشور اظهار کرد: صنعت قیر یکی از ده صنعت ارزآور ایران به شمار می‌رود و از منظر سهم بازار و نقش‌آفرینی در تجارت بین‌المللی، جایگاه قابل توجهی دارد.

وی افزود: ایران به عنوان یکی از تامین‌کنندگان اصلی بازار جهانی قیر شناخته می‌شود و به طور کلی مارکت قیر جهان سالانه کمتر از ۱۰۰ میلیون تن برآورد می‌شود که از این میزان، حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تن سهم بازار بین‌المللی است و باقی توسط سایر کشورها و پالایشگاه‌ها تولید می‌شود. از بازار تجاری ۲۲ میلیون تنی، حدود ۵.۵ تا ۷ میلیون تن سهم صادرات قیر ایران است.

رئیس انجمن قیر ایران ادامه داد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در دیپلماسی اقتصادی کشورها، کالاهایی است که سهم عمده بازار جهانی را دارند. بر همین اساس، صنعت قیر از این منظر نیز برای کشور ما حائز اهمیت است و نزدیک به ۳۰ درصد بازار بین‌المللی قیر با محصولات ایرانی تأمین می‌شود.

محمدی با تأکید بر نقش اقتصادی قیر گفت: قیر یکی از اقلام اصلی ارزآور کشور است و از نظر تأمین ارز تجاری نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند. با این حال، تولید، عرضه و بازگشت ارز همواره با مشکلات و اصطکاک‌هایی همراه است که ناشی از محدودیت‌ها و فضای تحریمی است. این چالش‌ها محدود به یک بخش خاص نیست و حاکمیت، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان همه با مسائل مشابه روبرو هستند.

وی یادآور شد: فعالیت اقتصادی در شرایط تحریمی و با محدودیت‌های مالی کار ساده‌ای نیست، اما امیدواریم با مدیریت دقیق و همکاری دولت و فعالان اقتصادی، روزهای بهتری در صنعت قیر و اقتصاد کشور رقم بخورد.

رئیس انجمن قیر ایران درباره مطالبات واحدهای قیرساز تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های مجلس، میزان مطالبات قابل توجهی وجود ندارد و واحدهای سازنده به روز هستند و در این زمینه مشکلی گزارش نشده است.

این مقام صنفی با اشاره به برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قیر و آسفالت افزود: این نمایشگاه با حضور بیش از ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان، قطعا بهترین موقعیت برای معرفی آخرین محصولات و دستاوردهای صنعت قیر است، زیرا قیر در ۲۵۰ حوزه مختلف کاربرد دارد.

محمدی بیان کرد: انجمن قیر ایران برای نخستین بار موفق شده است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، موافقت اولیه برای راه‌اندازی «مرکز نوآوری قیر» را دریافت کند. این مرکز به عنوان بستری برای ارتباط دانشگاه و صنعت، حمایت از دانشجویان و ارتقای کیفیت تولید در صنعت قیر ایران، گامی مهم در توسعه نوآوری و رقابت‌پذیری جهانی این صنعت محسوب می‌شود.

رئیس انجمن قیر ایران ادامه داد: راه‌اندازی این مرکز موجب می‌شود صنعت قیر ایران علاوه بر حفظ مواد اولیه با کیفیت، در عرصه جهانی نیز جایگاه رقابتی خود را ارتقا دهد و حرف‌های تازه‌ای برای گفتن داشته باشد.

وی تصریح کرد: ایران دارای ۲۹۳ هزار کیلومتر راه است که بخش قابل توجهی از آن را راه‌های روستایی و خاکی تشکیل می‌دهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد خرابی‌های جاده‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کیفیت قیر و آسفالت مرتبط است.

این مقام صنفی گفت: برگزاری شانزدهمین نمایشگاه‌ صنعت قیر و آسفالت، بستری مناسب برای رونمایی از جدیدترین فناوری‌ها و دستاوردهای تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شود و امسال نیز حضور پررنگ شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان معرفی آخرین محصولات و نوآوری‌ها را فراهم کرده است.

محمدی با اشاره به محدودیت منابع مالی در سطح جهانی ادامه داد: با توجه به کمبود بودجه در حوزه نگهداری راه‌ها، افزایش کیفیت قیر و آسفالت می‌تواند نقش مهمی در افزایش عمر مفید جاده‌ها ایفا کند. استفاده از فناوری‌های نوین و محصولات دانش‌بنیان که در این نمایشگاه عرضه می‌شود، تأثیر تعیین‌کننده‌ای در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور خواهد داشت و می‌تواند بخشی از چالش‌های موجود در این حوزه را کاهش دهد.