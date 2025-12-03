به گزارش خبرنگار مهر، مجید روستا عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر) در جمع خبرنگاران در پژوهشکده سوانح طبیعی، با اشاره به برنامه مشترک این شرکت با صندوق ملی مسکن در پروژه بازآفرینی شهری در شهریار مربوط میشود، گفت: اجرای این پروژه در دستور کار قرار گرفته و صندوق ملی مسکن نقش تضمینکننده تسهیلات را در قالب تأمین مالی مبتنی بر «توکنایز کردن» بر عهده دارد.
وی افزود. این موضوع در جلسهای که روز گذشته با عضو هیئت مدیره صندوق ملی مسکن و مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری شهریار برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب اجرایی و نحوه انجام کار بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
روستا بیان کرد: قرار است تأمین مالی پروژه در قالب صندوق تأمین مالی و مدل «توکنسازی» انجام شود. توکن یک مدل تأمین مالی است و در قبال توکنهایی که صادر میشود و قابلیت عرضه دارند، صندوق ملی مسکن تضمین لازم را به مردم، شهرداری و سرمایهگذاران ارائه خواهد کرد، که نقش تضمینکننده این توکنها بر عهده صندوق ملی مسکن است.
وی ادامه داد: شناسایی افرادی که تمایل به مشارکت در «طرح کلید به کلید» دارند در حال انجام است و پس از تکمیل بانکهای اطلاعاتی، این افراد متناسب با اراضی دولتی موجود در شهرها و شرایط متقاضیان معرفی خواهند شد. طرح کلید به کلید تا پایان سال اجرا میشود و ماهیت آن تدریجی است و موفقیت طرح به میزان مشارکت و استقبال مردم بستگی دارد.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری با بیان اینکه مخالف ادغام این شرکت هستیم، گفت: شرکت بازآفرینی شهری یک نهاد تخصصی است که بیش از سه دهه سابقه دارد و تجربه جهانی نیز نشان میدهد که باید از حاکمیتیکردن موضوعات نوسازی شهری جلوگیری و به سمت ایجاد ساختارهای شرکتی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی حرکت کرد.
به گفته روستا، این شرکت ظرفیتهای لازم را برای استفاده از توان بخش خصوصی دارد. در جلسه امروز نیز گزارشی از سیر سیاستها در حوزه بازآفرینی شهری، از سکونتگاههای غیررسمی تا اقدامات انجامشده از زمان تأسیس شرکت تاکنون ارائه شد و هیچ نهاد دیگری در بدنه دولت اقداماتی مشابه این شرکت انجام نداده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جنس فعالیتها و مأموریتهای شرکت بازآفرینی شهری با سایر حوزههای وزارتخانه و بخش دولت متفاوت است، زیرا این شرکت انباشتی از تجربه و دانش تخصصی دارد و تاکنون اقدامات مهمی در عرصه سیاستگذاری شهری، ایجاد ظرفیتهای قانونی و سایر موضوعات مرتبط انجام داده است.
