به گزارش خبرنگار مهر، خیابان‌های مرکزی همدان صبح امروز شاهد حضور مملو از مردم انقلابی در آئین راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بود؛ روزی که مردم با فریادهای استکبارستیزانه، بار دیگر عهد خود را با انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تجدید کردند.

از نخستین ساعات صبح، اقشار مختلف مردم همدان؛ از فرهنگیان و دانش‌آموزان تا خانواده‌های معظم شهدا، روحانیون، مسئولان استانی و نیروهای بسیجی و پاسداران، با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، پوستری از شهدا و پلاکاردهایی با مضامین ضدآمریکایی و ضداستکباری، در مسیرهای تعیین‌شده به سمت میدان امام خمینی (ره) حرکت کردند.

در این راهپیمایی گسترده مردم با شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «ما اهل کوفه نیستیم، امام تنها نمی‌ماند»، خشم و انزجار خود را از نظام سلطه جهانی اعلام کردند و فریاد وفاداری به آرمان‌های انقلاب در فضای شهر طنین‌انداز شد.

حضور پرشور جوانان و نسل دهه نودی‌ها جلوه‌ای ویژه به راهپیمایی امروز بخشیده بود؛ نسلی که با شور انقلابی، شعارهای ضد استکباری را هم‌صدا با بزرگ‌ترها فریاد می‌زد و نمایش وحدت ملی و نسل‌به‌نسل انقلاب را رقم زد.

چهره‌های شاخصی چون امام جمعه همدان، استاندار، فرمانده سپاه انصارالحسین علیه‌السلام، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز در صف نخست راهپیمایی حضور داشتند و در کنار مردم شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را تکرار کردند.

در پایان مراسم، بیانیه سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با تأکید بر تداوم مقاومت در برابر آمریکا و صهیونیسم و حمایت از جبهه مقاومت منطقه، توسط یکی از نوجوانان همدانی قرائت شد و مردم با تکبیرهای مکرر بندهای آن را تأیید کردند.

هوای پاییزی همدان امروز میزبان خیل عظیم مردم انقلابی بود؛ حماسه‌ای که نشان داد پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، شعله استکبارستیزی در این دیار هنوز زنده و فروزان است.