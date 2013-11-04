فرياد "مرگ بر آمريكا" در لرستان طنين انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مردم شهرستانهای مختلف استان لرستان با حضور حماسی گسترده و پرشور در راهپيمايي 13 آبان باسر دادن شعار "مرگ بر آمريكا" انزجار خود از استكبار را اعلام كردند.
راهپيمايي كنندگان با سردادن شعارهاي "مرگ برآمريكا" و "مرگ بر اسرائيل" و با حمل پلاكاردها و دست نوشته هايي با موضوع استكبارستيزي به نداي رهبر معظم انقلاب لبيک گفتند.
در اين راهپيمايي علاوه بر حضور چشمگير دانش آموزان و دانشجويان، مردم استان نيز حضوري گسترده داشتند و مسئولان در شهرستانهای مختلف استان هم پيشاپيش راهپيمايان همصدا با ساير شركت كنندگان فرياد مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسراييل سر دادند.
براساس اين گزارش، راهپيمايان مسيرهای راهپيمايي را با حمل دست نوشته ها و پلاكاردهايي با مضمون "آمدهايم تا بگوييم آمادهايم"، "مرگ بر آمريكا"، "نسل علي اكبر، فداييان رهبر"، "حتي یک لحظه با آمريكا كنار نخواهيم آمد" و "ملت ما دشمن شماره يك خود را آمريكا ميداند" طي كردند.
راهپيمايان لرستانی در اين راهپیمایی با شعارهاي انقلابي همچون گذشته با شور و نشاط وصف ناپذيري بار ديگر با آرمان هاي امام خميني (ره)، بنيانگذار و معمار انقلاب اسلامي، رهبر معظم انقلاب و شهيدان انقلاب اسلامي تجديد پيمان كردند.
شركت كنندگان كه حضور جوانان و نوجوانان در بين آنها بسيار پررنگ بود، يكصدا فرياد زدند كه تا خون در رگ دارند از انقلاب خود كه ثمره خون هزاران لاله گلگون كفن است دفاع خواهند كرد و هر مانعي را از سر راه اين انقلاب بر خواهند داشت.
در پايان اين راهپيمايي قطعنامه سراسري در 10 بند قرائت شد كه با تكبير راهپيمايان مورد تاييد قرار گرفت.
