طنین شعار «مرگ بر آمریکا» در شهرهای لرستان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: مردم شهرستانهای مختلف استان لرستان با حضور حماسی گسترده و پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان باسر دادن شعار «مرگ بر آمریکا» انزجار خود از استکبار را اعلام کردند.

راهپیمایی کنندگان با سردادن شعارهای «مرگ برآمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و با حمل پلاکاردها و دست نوشته هایی با موضوع استکبارستیزی به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند.

در این راهپیمایی علاوه بر حضور چشمگیر دانش آموزان و دانشجویان، مردم استان نیز حضوری گسترده داشتند و مسئولان در شهرستانهای مختلف استان هم پیشاپیش راهپیمایان همصدا با سایر شرکت کنندگان فریاد «مرگ بر آمریکا» و» مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

براساس این گزارش، راهپیمایان مسیرهای راهپیمایی را با حمل دست نوشته ها و پلاکاردهایی با مضمون «آمده‌ایم تا بگوییم آماده‌ایم»، «مرگ بر آمریکا»، «نسل علی اکبر، فداییان رهبر»، «حتی یک لحظه با آمریکا کنار نخواهیم آمد» و «ملت ما دشمن شماره یک خود را آمریکا می‌داند» طی کردند.

راهپیمایان لرستانی در این راهپیمایی با شعارهای انقلابی همچون گذشته با شور و نشاط وصف ناپذیری بار دیگر با آرمان های امام خمینی (ره)، بنیانگذار و معمار انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب و شهیدان انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

شرکت کنندگان که حضور جوانان و نوجوانان در بین آنها بسیار پررنگ بود، یکصدا فریاد زدند که تا خون در رگ دارند از انقلاب خود که ثمره خون هزاران لاله گلگون کفن است دفاع خواهند کرد و هر مانعی را از سر راه این انقلاب بر خواهند داشت.