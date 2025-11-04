نمایش اقتدار و شعور استکبارستیزی آذری ها؛دانش آموزان: پای انقلاب هستیم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سکینه اسمی: مردم انقلابی و مرزدار آذربایجان غربی در جای جای این استان با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان ضمن سر دادن شعار اتحاد و اقندار مقابل استکبار جهانی بار دیگر با آرمان‌های والای نظام و انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

حضور باشکوه و پرشور نسل جوان و دانش آموزان دوشادوش پدران و خانواده‌های خود در این راهپیمایی صحنه‌هایی از عزت، اقتدار، وحدت و انسجام ملی در برابر ایادی استکبار جهانی خلق کرد، صحنه‌هایی که نه قلم را توان نوشتن و دوربینی را قادر به ثبت آن به صورت واقعی است.

قشرهای مختلف مردم آذربایجان غربی به ویژه دانش آموزان بصیر و قدرشناس این استان شهید پرور با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۴ ضمن سردادن شعارهای «مرگ برآمریکا» و «مرگ براسرائیل» خشم و انزجار خود را از جنایت‌های استکبارجهانی فریاد زدند و اعلام کردند که همچون نسل‌های پیشین متحد واستوار درمقابل استکبار ایستاده‌اند.

مردم مرزدار و انقلابی آذربایجان غربی در جای جای این استان شهیدپرور با مشت‌های گره کرده یکصدا شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر استکبار»، «آذربایجان جانباز، رهبرینن آیریلماز»، «مرگ بر صهیونیست»، «۱۳ آبانماه، یوم الله» سر داده و بار دیگر انزجار خود را از استکبار به جهانیان نشان دادند.

اتحاد اقوام و ادیان زیر پرچم سه رنگ ایران در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه

از نخستین دقایق امروز مردم انقلابی ارومیه با حضور، در میدان ولایت فقیه ارومیه از هر قوم و مذهبی کرد و ترک، ارمنی و آشوری در کنار هم با شال‌های مزین به طرح پرچم ایران آمده بودند تا بار دیگر فریاد بزنند تا آخرین قطره خون پای نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

مسیر راهپیمایی از میدان ولایت فقیه آغاز و در طول خیابان امام ادامه داشت و این مسیر را صدای طبل گروه‌های سرود، شعارهای هماهنگ و پلاکاردهایی که با دستخط‌های مختلف نوشته شده بود، فضا را صمیمی و مردمی کرده بود.

حضور مردم به ویژه نوجوانان و جوانان، حتی کودکان با پرچم مقدس سه رنگ جمهوری اسلامی، برافراشته کردن تمثال مبارک مقام معظم رهبری، در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل، مرگ بر فتنه گر و نظایر آن و سردادن شعارهای خودجوش در بیزاری از صهیونیست‌ها و استکبار جهانی از مهمترین جلوه‌های ابتدای راهپیمایی امروز ۱۳ آبان در ارومیه بود.

«مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل»، «مرگ بر کودک‌کش»، «ای رهبر آزاده - آماده‌ایم، آماده»، «وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم ده» از جمله شعارهای مردم ارومیه و آذربایجان‌غربی در این راهپیمایی بودند.

تا نابودی اسراییل پشت ولایت فقیه و انقلاب ایستاده‌ایم

زهرا علیزاده از دانش آموزان ارومیه در بین جمعیت که به همراه همکلاسی‌هایش حضور دارند، به خبرنگار مهر گفت: امروز آماده‌ایم تا به رهبر عزیز انقلابمان بگوییم تا نابودی کامل اسراییل پشت ولایت فقیه هستیم.

حسین زاده دیگر دانش آموز ارومیه‌ای نیز با تایید حرف‌های همکلاسی اش می‌گوید، امروز روز ماست و ما آمده‌ایم که به استکبار جهانی بگوییم تا آخرین قطره خون پای انقلاب و رهبر عزیزمان ایستاده‌ایم و آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

علیرضا دیگر دانش آموز ارومیه‌ای نیز به خبرنگار مهر گفت: امروز آمده‌ایم تا بگوییم هرکسی با گوشه چشمی به این سرزمین نگاهی داشته باشد، ما را در مقابل خود دارد و هرگز اجازه نمی‌دهیم کسی به خاک سرزمین اسلامی مان تعدی کند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا در برابر عظمت انقلاب اسلامی تاکنون نتوانسته هیچچ غلطی بکند، گفت: امروز ما دانش آموزان در کنار همه مردم ایران اسلامی آمده‌ایم بگوییم پشتیبان ولایت فقیه هستیم و خواهیم بود.

تلاش‌های دشمنان برای تضعیف ارزش‌های دینی و انقلابی با اتحاد مردم ناکام می‌ماند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی نیز در حاشیه راهپیمایی روز ۱۳ آبان ماه در ارومیه به خبرنگار مهر گفت: در برابر این شور و حضور باشکوه مردم زبان جز تشکر از بیان هر کلامی قاسر است، حضور در این راهپیمایی بزرگ‌ترین عبادت است.

حجت‌الاسلام ناصر آقایی با بیان اینکه این حضور باشکوه مردم ارومیه و ملت ایران امروز در راهپیمایی روز ۱۳ آبان ماه پیام روشنی از انسجام و اتحاد و اقتدار را به نظام‌های معارض و جریان‌های مستکبر مخابره می‌کند.

وی با بیان اینکه تلاش‌های دشمنان برای تضعیف ارزش‌های دینی و انقلابی همواره با اتحاد مردم ناکام مانده است گفت: باید در برابر این تلاش‌ها با تدبیر و ایستادگی از انقلاب و ارزش‌ها دفاع کرد.

جهانگیر اسلام پرست مسئول سازمان بسیج دانش آموزی آذربایجان غربی نیز در حاشیه این راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با شهادت حسین فهمیده تفکر نوینی در میان جوانان و نوجوانان شکل گرفت و بسیج دانش‌آموزی، ادامه دهنده آرمان‌های آن نسل است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.

وی با اشاره به حضور استقبال باشکوه دانش آموزان ارومیه‌ای از راهپیمایی روز ۱۳ آبان گفت: امروز تمامی دانش آموزان و دانشجویان در کنار مردم آمده‌اند تجدید بیعت با ولایت فقیه بکنند و بگویند پای انقلاب بوده‌ایم و هستیم.

۱۳ آبان ماه نماد مقاومت و ایستادگی در برابر توطئه‌های استکبار جهانی است

امام جمعه بوکان نیز در جمع راهپیمایان امروز ۱۳ آبان ماه گفت: ۱۳ آبان، نه تنها روزی برای یادآوری تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران است، بلکه روزی است که ملت ایران با حضور گسترده خود در راهپیمایی‌ها، بار دیگر نشان خواهند داد که به هیچ وجه از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه عقب‌نشینی نمی‌کنند.

ماموستا عباس احمدی تاکید کرد: این روز نماد مقاومت و ایستادگی در برابر توطئه‌های استکبار جهانی، به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است.

وی به ضرورت اعلام همبستگی و اتحاد ملی در برابر دشمنان اشاره کرده و افزود: ما باید با حضور فعال در این راهپیمایی، همبستگی خود را با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب نشان دهیم. دشمنان انقلاب به دنبال تفرقه‌افکنی و ایجاد شکاف در صفوف مردم هستند، اما ملت ما همواره با وحدت و انسجام خود پاسخ کوبنده‌ای به این دشمنان داده است.

امام جمعه بوکان خاطرنشان کرد: این روز، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام شهیدان و تمامی کسانی است که برای آزادی و استقلال کشور جان خود را فدای میهن کردند. ما باید با حضور خود در این راهپیمایی، به جهانیان نشان دهیم که ملت ایران همچنان با عزت و اقتدار در مسیر انقلاب اسلامی حرکت می‌کند.

حضور مقتدر توام با اتحاد مردم آذربایجان غربی در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه

به گزارش خبرنگاران مهر در شهرهای جنوب و شمال آذربایجان غربی نیز مردم با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه ضمن خلق حماسه‌ای از اقتدار و اتحاد با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

قشرهای مختلف مردم انقلابی و همیشه در صحنه بوکان امروز آمده بودند تا با حضور باشکوه و با در دست داشتن پرچم‌های سه رنگ ایران و پلاکاردهایی با عنوان مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل فریاد استکبارستیزی خود را به گوش جهانیان برسانند.

در این راهپیمایی باشکوه خیابان‌های اصلی شهر بوکان شاهد صحنه‌هایی بی‌نظیر از وحدت، بصیرت و همبستگی را به نمایش گذاشتند و بار دیگر حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.

قشرهای مختلف مردم شهرستان مرزی سردشت نیز با حضور پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری به نمایش گذاشتند.

در این آیین باشکوه، اقشار مختلف مردم از جمله دانش‌آموزان، فرهنگیان، خانواده‌ها، کسبه و مسئولان با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کردند.

همزمان با سراسر کشور اقشار مختلف مردم مهاباد با حضور گسترده و پرشور به همراه دانش آموزان و دانشجویان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، ضمن اعلام انزجار خود را از ظلم و ستم نظام سلطه و صهیونیسم جهانی اتحاد و همدلی خود را به نمایش گذاشتند.

همزمان با روز ملی استکبار ستیزی قشرهای مختلف مردم مهاباد آمده‌اند تا با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان اعلام کنند، همچون همیشه در میدان هستند و در بزنگاه‌های تاریخ با حضورخود پیام شفافی را به جهان مخابره می‌کنند.

در این مراسم دانشجویان، دانش‌آموزان، کارمندان، بسیجیان، روحانیون، کسبه و بازاریان و اقشار مختلف مهاباد حضور داشته و با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و یک صدا با فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت و انزجار خود را از اقدامات استکبار جهانی اعلام کردند.

حضور مردم فهیم و انقلابی در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه در شهرستان‌ها

مردم فهیم تکاب و دانش آموزان و دانشجویان بصیر و انقلابی شهرستان نیز با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار قلبی خود را از این دو شیطان کودک کش ابراز داشتند.

شهرستان تکاب امروز مملو از طنین استکبار ستیزی مردمی بود که باوجود وجود مشکلات اقتصادی فراوان آمده بودند تا بیعت دوباره‌ای داشته باشند با رهبری معظم انقلاب و راه سرخ شهادت و برگ زرین دیگری بر اوراق سراسر عزت و اقتدار اسلامی بیافزایند.

همزمان با یوم الله ۱۳ آبان روز استکبار ستیزی مردم همیشه در صحنه شهرستان مرزی پلدشت نیز با حضور گسترده خود شان با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از فتنه‌های استکبار جهانی اعلام داشتند.

مردم بصیر و استکبار ستیز شهرستان پلدشت به ویژه دانش آموزان و دانشجویان. این پیشگامان گام دوم انقلاب اسلامی با حضور شکوهمند و وحدت بخش و دشمن شکن خود در یوم الله ۱۳ آبان ضمن تجدید میثاق با امامین انقلاب و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی. حمایت کامل خود را از ایستادگی و پایمردی جبهه مقاومت بویژه مردم مظلوم و قهرمان غزه اعلام کردند.

امروز دانش آموزان و اقشار مختلف مردم نقده با حضور خود در این راهپیمایی و با آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکا و سر دادن شعارهای کوبنده استکباری با آرمانهای، امام (ره)، رهبری و شهدا تجدید بیعت کردند.

این راهپیمایی از میدان شهدا، محل شهادت اولین شهید تقدیمی به انقلاب در شهرستان نقده، آغاز شد و در طول خیابان امام تا میدان امام و مقابل فرمانداری به پایان رسید.

۱۳ آبان ماه یادآور رویدادهای تاریخی مهم در کشور است، وقایعی که با هدف کوتاه کردن دست استکبار رخ داده است و نقطه عطف آن شهادت دانش آموزان معترض به حکومت پهلوی در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ بود، روزی که به نمادی برای زنده ماندن روحیه استکبار ستیزی تبدیل شد.