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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

فریاد استکبارستیزی مردم همدان در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

فریاد استکبارستیزی مردم همدان در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

همدان– راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌های شهدا در همدان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، صبح سه شنبه با حضور پرشور مردم، دانش‌آموزان، فرهنگیان، روحانیون، مسئولان اجرایی و خانواده‌های معظم شهدا آغاز شد.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای انقلابی نظیر «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» از میدان امام خمینی (ره) حرکت کردند.

راهپیمایی امسال در همدان، هم‌زمان با سراسر کشور، نمادی از وحدت، هوشیاری سیاسی و پایبندی مردم به آرمان‌های امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 6644440

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