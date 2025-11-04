محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی تا اوایل هفته آینده حاکی از تداوم وضعیت پایدار جوی در خوزستان است و این شرایط سبب تشدید غبار صبحگاهی و افزایش تراکم آلاینده‌ها در شهرهای بزرگ و صنعتی استان خواهد شد.

وی افزود: از امروز تا پایان هفته، پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به‌ویژه در نواحی ساحلی، جنوبی و محورهای ارتباطی جنوب استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان با اشاره به وضعیت دما نیز گفت: دمای هوا تا پایان هفته تغییر محسوسی نخواهد داشت و نوسانات دمایی اندکی در سطح استان انتظار می‌رود.

سبزه‌زاری بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، گتوند با ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و بستان با ۶.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: در همین مدت، دمای اهواز بین ۱۲ تا ۳۳.۱ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.