محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر از پایداری نسبی جو در اغلب نقاط استان تا روز یکشنبه چهارم آبان‌ماه خبر داد و گفت: در این مدت، غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان مورد انتظار است.

وی افزود: طی امروز و فردا، در بخش‌های جنوب‌شرقی استان، سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر در حد متوسط خواهد بود. همچنین از فردا تا روز یکشنبه، افزایش رطوبت و احتمال وقوع مه رقیق در ساعات صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی استان دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به روند دمایی استان، اظهار کرد: افزایش ملایم دما تا روز شنبه ادامه خواهد داشت و سپس از ابتدای هفته آینده، کاهش تدریجی دما پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری در پایان به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و گفت: شوش با دمای ۳۷.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان گزارش شده‌اند. همچنین اهواز در این بازه زمانی به بیشینه دمای ۳۶.۲ و کمینه دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.