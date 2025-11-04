آیت الله جزایری: ایران نماد قدرت جهان اسلام است و هرگز تسلیم نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری امروز سه‌شنبه در حاشیه راهپیمایی روز ۱۳ آبان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ملت ایران در طول بیش از چهار دهه نشان داده است که در برابر فشارها، تهدیدها و توطئه‌های استکبار جهانی، استوار و مقاوم ایستاده است.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان افزود: از همه مردم عزیز که با روحیه‌ای حماسی و انقلابی در این راهپیمایی شرکت کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: هدف از برپایی این راهپیمایی عظیم، تجدید بیعت با ولایت فقیه و اعلام اعتراض قاطع ملت ایران به سیاست‌های ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است. ملت ایران بارها نشان داده‌اند که اگر دشمنان دست از پا خطا کنند، پاسخی کوبنده و پشیمان‌کننده دریافت خواهند کرد.

آیت‌الله موسوی جزایری با اشاره به قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اگرچه قدرت‌های مستکبر خود را قدرتمد می‌پندارند، اما قدرت ملت ایران، برآمده از ایمان، ولایت‌مداری و وحدت اسلامی است و امروز به عنوان قدرت برتر جهان اسلام شناخته می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر تداوم راهبرد مقابله با استکبار جهانی گفت: ملت ایران تا تحقق کامل آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهایی ملت‌های مظلوم از بند استعمار، در مسیر مقاومت و عزت اسلامی ثابت‌قدم خواهد ماند.