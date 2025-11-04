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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

آیت الله جزایری: ایران نماد قدرت جهان اسلام است و هرگز تسلیم نمی شود

آیت الله جزایری: ایران نماد قدرت جهان اسلام است و هرگز تسلیم نمی شود

اهواز – عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ایران اسلامی که نماد قدرت جهان اسلام است، هرگز در برابر استکبار جهانی از پای نخواهد نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری امروز سه‌شنبه در حاشیه راهپیمایی روز ۱۳ آبان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ملت ایران در طول بیش از چهار دهه نشان داده است که در برابر فشارها، تهدیدها و توطئه‌های استکبار جهانی، استوار و مقاوم ایستاده است.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان افزود: از همه مردم عزیز که با روحیه‌ای حماسی و انقلابی در این راهپیمایی شرکت کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: هدف از برپایی این راهپیمایی عظیم، تجدید بیعت با ولایت فقیه و اعلام اعتراض قاطع ملت ایران به سیاست‌های ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است. ملت ایران بارها نشان داده‌اند که اگر دشمنان دست از پا خطا کنند، پاسخی کوبنده و پشیمان‌کننده دریافت خواهند کرد.

آیت‌الله موسوی جزایری با اشاره به قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اگرچه قدرت‌های مستکبر خود را قدرتمد می‌پندارند، اما قدرت ملت ایران، برآمده از ایمان، ولایت‌مداری و وحدت اسلامی است و امروز به عنوان قدرت برتر جهان اسلام شناخته می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر تداوم راهبرد مقابله با استکبار جهانی گفت: ملت ایران تا تحقق کامل آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهایی ملت‌های مظلوم از بند استعمار، در مسیر مقاومت و عزت اسلامی ثابت‌قدم خواهد ماند.

کد مطلب 6644950

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