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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

راهپیمایی مردم شریف دامغان در روز ۱۳ آبان

راهپیمایی مردم شریف دامغان در روز ۱۳ آبان

دامغان- مردم شریف دامغان با حضور باشکوه خود در راهپیمایی ۱۳ آبان برگ زرین دیگری را به ثبت رساندند.

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فاطمه گلفرایی

کد مطلب 6645065

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