https://mehrnews.com/x39vDB ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸ کد مطلب 6645065 استانها سمنان استانها سمنان ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸ راهپیمایی مردم شریف دامغان در روز ۱۳ آبان دامغان- مردم شریف دامغان با حضور باشکوه خود در راهپیمایی ۱۳ آبان برگ زرین دیگری را به ثبت رساندند. دریافت 17 MB فاطمه گلفرایی کد مطلب 6645065 کپی شد مطالب مرتبط آتش زدن پرچم اسراییل و آمریکا در سنندج برگزاری راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در پایتخت وحدت اسلامی فریاد استکبار ستیزی مردم تالش در یوم الله ۱۳ آبان تداوم نهضت ضد استکباری ملت ایران در سایه خون شهدا آیت الله جزایری: ایران نماد قدرت جهان اسلام است و هرگز تسلیم نمی شود حجت الاسلام طاهری: استکبارستیزی از اصول بنیادین انقلاب اسلامی است مشق استکبارستیزی دانش آموزان سوادکوه گفت و گو با دانشآموزان زنجانی اساتید دانشگاه در سنگر مقابله با جنگ نرم حقیقت بایستند دهقانی: ۱۳ آبان نماد استکبارستیزی و پایبندی به آرمانهای انقلاب است برچسبها یوم الله 13 آبان استکبار ستیزی دامغان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سمنان
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