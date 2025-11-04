اجرای ۲ نمایش تعاملی «توی همین تاریکی» و «بیست‌ و چهارمین شب آذر ماه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، مهیار جوادی‌ها با ۲ اجرای تازه، «توی همین تاریکی» و «بیست‌ و چهارمین شب آذر ماه»، از ۱۵ آبان‌ در پلتفرم کاخ هنر میزبان مخاطبان تئاتر است.

هر ۲ اثر از دل کارگاه‌های آموزشی و تجربه‌های گروهی شکل گرفته‌اند و در آنها روایت شخصی، مستند و تعاملی با تماشاگر در هم آمیخته است.

نمایش «توی همین تاریکی» از ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر، فقط در روزهای فرد ساعت‌های ۱۸ و ۲۰ به مدت ۷۰ دقیقه اجرا می‌شود.

نویسنده‌ اثر ارژنگ طالبی‌نژاد و طراح و کارگردان آن مهیار جوادی‌ها است.

در این نمایش الهه اخوان، مریم اعرابی، بهنام افروغه، هاوژین باین چو، هانیه منصوری، ایوب نصیری، نیلوفر نصیری و مرجان هوشمندی بازی می‌کنند.

از دیگر عوامل نمایش طراحی نور: رضا دیدار، طراحی صدا و آهنگسازی: مهران قاسمی، سرپرست گروه کارگردانی: هاجر عتیقی، اعضای گروه کارگردانی: رعنا صفری، خاطره نجاتی و یوسف پورتقی، طراح گرافیک: ثنا عبدالله، ویدئو آرتیست و ساخت تیزر: آریان عرفانیان، مشاور رسانه‌ای: علی کیهانی، مشاور تبلیغات: نوید آغاز، عکاس: سبا مجد، صدا: ارژنگ طالبی‌نژاد هستند.

جوادی‌ها درباره روند شکل‌گیری این اثر گفت: «توی همین تاریکی» نتیجه کارگاهی است که حدود ۲ سال پیش در انجمن ام‌اس با همراهی ارژنگ طالبی‌نژاد برگزار شد. هدف ما این بود که افراد بتوانند در یک فضای تئاتری با هم ارتباط تازه‌ای بسازند؛ هم درون گروه و هم بیرون از آن. نمایشنامه بر اساس تجربه‌های واقعی شرکت‌کنندگان نوشته شد و حالا اجرای ما شکلی مستند و زنده از همان تجربه‌ها است.

در خلاصه نمایش آمده است: «این تن من نیست که داره حرف می‌زنه، تاریکیه که دهنش رو باز کرده. سکوته که می‌خواد برات یه چیزی تعریف کنه. گوش می‌کنی؟». این اثر فقط با تماشاگر محدود روی صحنه می‌رود.

نمایش «بیست‌ و چهارمین شب آذر ماه» نیز از ۱۶ آبان تا ۱۵ آذر در روزهای زوج و جمعه‌ها ساعت‌های ۱۷، ۱۸ و ۱۹ با مدت زمان ۳۰ دقیقه اجرا می‌شود.

نویسنده این نمایش کیوان حسینی است، امیر عباسیان دراماتورژ آن است و مهیار جوادی‌ها کارگردانی را بر عهده دارد.

در این اثر بهرام بهراد، معین حاجی‌محمدی، کیوان حسینی، زهرا راد، صبا رضایی، ملیکا زارع، رضا سیدی، ترنج عسگری، مریم جعفری، ملیکا زاهدی‌فر، امیر عباسیان، علیرضا رمضانی، حنانه آهوخش و امیرمهدی ظهیرالدینی ایفای نقش می‌کنند.

طراحی صدا و موسیقی: بابک سپنتا، طراحی نور: رضا دیدار، طراحی لباس: منا حداد، طراحی صحنه: مهیار جوادی‌ها و سجاد هاشمی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: نجمه بهاری، دستیار کارگردان: زهرا شکیبایی، مدیر صحنه: مرتضی بهرام‌پور، مربی یوگا: علیرضا یلوه، مربی ریتم: مهران قاسمی، مشاور رسانه‌ای: علی کیهانی، مشاور تبلیغات: نوید آغاز از دیگر اعضای گروه اجرایی هستند.

جوادی‌ها درباره این نمایش، عنوان کرد: «بیست‌ و چهارمین شب آذر ماه» نتیجه کارگاه «مونولوگ‌سازی-بازی» است که با همکاری امیر عباسیان برگزار کردیم. شرکت‌کنندگان در این کارگاه می‌نوشتند، کارگردانی می‌کردند و بازی می‌کردند. نمایشنامه در همان کارگاه و از دل اتودها و پیشنهادهای بچه‌ها شکل گرفت. هر بدن در این اجرا بخشی از یک شخصیت واحد است؛ پرسوناژی که در ۱۴ بدن زندگی می‌کند.»

در خلاصه این اثر آمده است: «شب تولدم رو میام و باهات جشن می‌گیرم. امسال تو داشتی پیدا نمی‌شدی …»

این نمایش نیز با تماشاگر محدود روی صحنه می‌رود و برای افراد دارای آسم شدید یا کلاستروفوبیا مناسب نیست.

هر ۲ نمایش، تجربه‌هایی از تئاتر تعاملی و مستند هستند که به جای نمایش صرف، گفتگو میان بدن، ذهن و تماشاگر را جست‌وجو می‌کنند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این آثار می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.