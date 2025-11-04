فرمانده انتظامی سیرجان: متهم بدل انداز در سیرجان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد خواجه پور، ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: روز دهم آبان ماه جاری ماموران کلانتری ۱۲ با همکاری مالک یک مغازه طلافروشی در بازار سیرجان، فردی که با ترفند معامله و فروش ۲ قطعه سکه تقلبی قصد بدل اندازی و کلاهبرداری را داشت، دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در بازجویی های پلیس، تاکنون به ۷ مورد کلاهبرداری و بدل اندازی ۱۱ قطعه سکه طلائ تقلبی در شهرستان های سیرجان و بافت و نیز حاجی آباد استان هرمزگان اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی سیرجان با بیان اینکه متهم برای تحقیقات بیشتر، برابر دستور قضائی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد، بیان داشت: مالباختگان می توانند به پلیس آگاهی واقع در خیابان تختی شمالی مراجعه نمایند.

