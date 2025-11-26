سرهنگ خواجه پور: قاتل فراری راننده سیرجانی پس از ٧ ماه دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد خواجه پور، چهارشنبه شب در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری، که طی آن فردی جوان پس از تصادف با یک دستگاه خودروی پژو پارس و در پی درگیری لفظی، با ضربه چاقو به ناحیه شکم به قتل رسید، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و همکاری پلیس آگاهی استان کرمان، محل اختفای متهم در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه، وی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به اینکه متهم پس از ارتکاب جرم از شهرستان متواری شده بود، تصریح کرد: این فرد پس از دستگیری، با حکم قضائی روانه زندان شد.

سرهنگ خواجه‌پور، با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با مجرمان، خاطرنشان کرد: پلیس با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی خود، اجازه نخواهد داد مجرمان از چنگال قانون بگریزند.