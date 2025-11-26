  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۵

سرهنگ خواجه پور: قاتل فراری راننده سیرجانی پس از ٧ ماه دستگیر شد

سیرجان - فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از دستگیری قاتلی که پس از ارتکاب قتل یک راننده جوان در پی سانحه رانندگی، به مدت هفت ماه متواری بود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد خواجه پور، چهارشنبه شب در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری، که طی آن فردی جوان پس از تصادف با یک دستگاه خودروی پژو پارس و در پی درگیری لفظی، با ضربه چاقو به ناحیه شکم به قتل رسید، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و همکاری پلیس آگاهی استان کرمان، محل اختفای متهم در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه، وی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به اینکه متهم پس از ارتکاب جرم از شهرستان متواری شده بود، تصریح کرد: این فرد پس از دستگیری، با حکم قضائی روانه زندان شد.

سرهنگ خواجه‌پور، با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با مجرمان، خاطرنشان کرد: پلیس با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی خود، اجازه نخواهد داد مجرمان از چنگال قانون بگریزند.

کد خبر 6669574

برچسب‌ها

