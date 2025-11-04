به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به آمار بالای ترک تحصیل در استان هرمزگان، اعلام کرد: ۲۷ هزار و ۵۲۶ دانش‌آموز در استان ترک تحصیل کرده‌اند که رقم قابل توجهی است و نیاز است وزیر آموزش و پرورش اعتبار کافی برای اجرای طرح بازگشت به تحصیل و ارتقای کیفیت آموزشی منطقه اختصاص دهد.



وی همچنین بر حمایت از کشاورزان، باغداران، گلخانه‌داران و مرغداران تأکید کرد و افزود: کشاورزانی که وام دریافت کرده و توان بازپرداخت ندارند باید امکان تمدید و استفاده مجدد از تسهیلات برایشان فراهم شود و همچنین مسائل مربوط به تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی، صنعتی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی بیمه بر این اقشار باید مورد توجه قرار گیرد.



نماینده مردم شرق هرمزگان ضرورت تأمین آب برای طرح‌های تولیدی و خدماتی، توسعه زیرساخت‌های روستایی و شهری، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و حق‌التدریس آموزش و پرورش، و تسریع در احداث راه‌های اصلی و فرعی منطقه، به ویژه بزرگراه میناب-سیری و راه‌های منطقه بشاگرد و رودخانه، را از دیگر مطالبات مهم خود عنوان کرد.



هاشمی تأکید کرد که پیگیری این اقدامات برای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم شرق هرمزگان ضروری است.