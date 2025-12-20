مرادی: خسارات سیلاب شمیل در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی در حاشیه بازدید از بخش شمیل با اشاره به خسارات وارد شده به کشاورزان، اظهار کرد: پس از بارندگی‌ها و سیلاب اخیر در استان هرمزگان بازدیدی از منطقه شمیل به ویژه روستای سرزه انجام شد تا از نزدیک در جریان مشکلات و خسارات وارد شده به کشاورزان قرار بگیریم.

وی افزود: کشاورزان این منطقه با تلاش و زحمات فراوان نقش مهمی در تأمین سبد غذایی مردم و ایجاد اشتغال پایدار ایفا می‌کنند، اما متأسفانه در جریان این حوادث طبیعی با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند که پیگیری آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

مرادی با بیان اینکه برآورد اولیه خسارات توسط اداره‌کل جهاد کشاورزی استان هرمزگان انجام شده است، گفت: این خسارات از طریق ستاد مدیریت بحران استان و کشور به‌صورت جدی در حال پیگیری است تا حمایت‌های لازم از کشاورزان و گلخانه‌داران منطقه صورت گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان، تصریح کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی هرمزگان و محدودیت منابع آب و ذخایر سفره‌های زیرزمینی استفاده از ظرفیت گلخانه‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که هم از نظر اقتصادی برای کشاورزان مقرون‌به‌صرفه بوده و هم امکان تولید محصولات باکیفیت و صادرات محور را فراهم می‌کند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورت حمایت همه جانبه از کشاورزان و فعالان بخش گلخانه‌ای، این ظرفیت می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق برای توسعه کشاورزی پایدار در سراسر استان هرمزگان مورد استفاده قرار گیرد و ما نیز در این مسیر پشتیبانی لازم را از این عزیزان خواهیم داشت.