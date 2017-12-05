۲۲۰ دانش آموز در طرح مدرسه در بیمارستان تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دانش هاشمی پور صبح سه شنبه در حاشیه عیادت از دانش آموزان بستری در بخش آنکولوژی بیمارستان کودکان بندرعباس بیان داشت: آموزش و پرورش هرمزگان توجه ویژه به کیفیت آموزش دانش آموزان مبتلا به سرطان که در بیمارستان کودکان بستری هستند دارد.

هاشمی پور افزود: اگر چه آموزش های تحصیلی در بیمارستان با دشواری های خاص خود روبروست اما آموزش و ‌پرورش هرمزگان با حداکثر توان در همراهی با خیرین موسسه خلیج فارس روند آموزش این عزیزان را در دستور کار دارد تا از تحصیل عقب نمانند.

وی با بیان اینکه طرح مدرسه بیمارستان دومین سال فعالیت خود را دارد، خاطر نشان کرد: فعالیت خیرین موسسه ساحل خلیج فارس با تلاش و پیگیری خانم بلوچی، از فرهنگیان متعهد ناحیه یک بندرعباس، این فرصت را فراهم کرد عقب ماندگی تحصیلی برخی دانش آموزان که به دلایل زمان بر بودن دوران درمان بعضا ترک تحصیل کرده بودند جبران شود و با همکاری و حمایت آموزش و ‌پرورش و همراهی مدیریت بیمارستان، این مهم به عنوان یک الگوی موفق در کشور معرفی شود.

این مقام مسوول تاکید کرد: خوشبختانه این طرح در روحیه دانش آموزان و روند درمان آنان تاثیری بسیار مهمی داشته است بطوریکه می توان شاهد ارتقا انگیزه این عزیزان در روند درمان بیماری باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش یادآور شد: هم اکنون ۲۲۰ دانش آموز با بهره مند شدن از امکانات آموزشی زیر نظر معلمان مجرب در نوبت های چرخشی تحت آموزش های تحصیلی قرار دارند و کیفیت آموزش آنان مورد توجه ویژه است.

هاشمی پور با قدردانی از همکاری مدیریت بیمارستان در اجرای این طرح خاطر نشان کرد: اهتمام خیرین نوع دوست در راه اندازی بازارچه های خیریه برای حمایت از کودکان بیمار سرطانی که توسط موسسه ساحل خلیج فارس با بیش از شش هزار عضو انجام می شود شایسته تقدیر است که همراهی همه ادارات، سازمانها و مردم نوع دوست را می طلبد که در کنار هم بتوانیم خدمات لازم را برای این دانش آموزان عزیز داشته باشیم.