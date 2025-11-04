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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۰۴

دادستان کرمان: ۸۰۲ قبضه سلاح غیر مجاز در کرمان کشف و ضبط شد

دادستان کرمان: ۸۰۲ قبضه سلاح غیر مجاز در کرمان کشف و ضبط شد

کرمان- دادستان کرمان از کشف و ضبط ۸۰۲ قبضه سلاح با اجرای طرح بزرگ جمع‌ آوری سلاح‌های غیرمجاز در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی گفت: در راستای ارتقای امنیت عمومی و مقابله با جرائم سازمان‌یافته، طرح بزرگ جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز در استان کرمان با جدیت اجرا شد که به حول و قوه الهی، ظرف چند روز ۸۰۲ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ضبط گردید.

وی افزود: بلافاصله پس از اجرای این طرح، از پنج‌شنبه گذشته و با دستور قضایی، طرح توقیف خودروهای شوتی نیز آغاز شد و از آنجایی که این خودروها عمدتاً در حمل کالای قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ هدف عملیات گسترده انتظامی قرار گرفتند و تا امروز بیش از دو هزار دستگاه خودروی شوتی توقیف شده است.

دادستان کرمان همچنین به نتایج آماری اجرای طرح‌های امنیتی در استان کرمان اشاره کرد و گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری و با اجرای طرح‌های منظم و هدفمند، سرقت‌های مسلحانه در استان کرمان با کاهش ۲۲ درصدی مواجه بوده است.

بخشی تاکید کرد: این آمارها نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات امنیتی و قضایی در استان کرمان و همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی است که با هدف تأمین امنیت پایدار برای شهروندان با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6645613

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