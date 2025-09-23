به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دهقان، گفت: نیمی از فرصت یک ماهه تعیین شده برای تحویل سلاح‌های غیرمجاز در شهرستان کهنوج سپری شده و تنها ۱۵ روز مهلت برای طرح تحویل داوطلبانه سلاح‌های غیرمجاز و برخورداری از تخفیفات و ارفاقات قانونی وجود دارد.

وی افزود: براساس پیش بینی‌های انجام شده، دارندگان سلاح‌های غیرمجاز که تا پانزدهم مهرماه امسال نسبت به تحویل سلاح به نهادهای امنیتی و انتظامی شهرستان کهنوج اقدام کنند، از تخفیفات و ارفاقات قانونی برخوردار خواهند شد.

این مقام قضائی هشدار داد: پس از پایان این طرح، اشد مجازات در انتظار دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز خواهد بود و هیچ‌گونه ارفاق و مماشاتی با این افراد نمی‌شود.