۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

دادستان کهنوج: سلاح‌های غیرمجاز در کهنوج داوطلبانه تحویل داده شوند

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب کهنوج گفت: دارندگان سلاح‌های غیر مجاز در شهرستان کهنوج برای تحویل داوطلبانه اسلحه خود ۱۵ روز فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دهقان، گفت: نیمی از فرصت یک ماهه تعیین شده برای تحویل سلاح‌های غیرمجاز در شهرستان کهنوج سپری شده و تنها ۱۵ روز مهلت برای طرح تحویل داوطلبانه سلاح‌های غیرمجاز و برخورداری از تخفیفات و ارفاقات قانونی وجود دارد.

وی افزود: براساس پیش بینی‌های انجام شده، دارندگان سلاح‌های غیرمجاز که تا پانزدهم مهرماه امسال نسبت به تحویل سلاح به نهادهای امنیتی و انتظامی شهرستان کهنوج اقدام کنند، از تخفیفات و ارفاقات قانونی برخوردار خواهند شد.

این مقام قضائی هشدار داد: پس از پایان این طرح، اشد مجازات در انتظار دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز خواهد بود و هیچ‌گونه ارفاق و مماشاتی با این افراد نمی‌شود.

