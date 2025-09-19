گروگان ریگانی با همکاری ریش سفیدان طوایف آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالح سعیدی گراغانی، عصر جمعه گفت: در پی وقوع اختلاف مالی بین دو گروه از طوایف شهرستان ریگان، متهمین اقدام به گروگانگیری یکی از طرفین کردند که با تدبیر و راهبری دستگاه قضائی و همکاری و حضور مؤثر سران طوایف، گروگان در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشت.
وی افزود: اختلافات مالی و موضوعات دیگر نمیتواند توجیهی برای اعمال مجرمانه به خصوص جرایم خشن همچون آدمربایی باشد.
داستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان تصریح کرد: در این رابطه به همگان متذکر میشویم دستگاه قضائی در برخورد با جرایم خشن مصمم است و مجازاتهای سنگین در انتظار کسانی خواهد بود که با اقدامات خود نظم و امنیت جامعه را به مخاطره میاندازند.
سعیدی، در پایان از سران طوایف و ریشسفیدان به دلیل همکاری در آزادی گروگان قدردانی کرد.
