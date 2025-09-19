  1. استانها
  2. کرمان
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۵

گروگان ریگانی با همکاری ریش سفیدان طوایف آزاد شد

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب ریگان از آزادی یک گروگان در این شهرستان با همکاری ریش سفیدان طوایف طی کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالح سعیدی گراغانی، عصر جمعه گفت: در پی وقوع اختلاف مالی بین دو گروه از طوایف شهرستان ریگان، متهمین اقدام به گروگانگیری یکی از طرفین کردند که با تدبیر و راهبری دستگاه قضائی و همکاری و حضور مؤثر سران طوایف، گروگان در کمتر از ۲۴ ساعت آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشت.

وی افزود: اختلافات مالی و موضوعات دیگر نمی‌تواند توجیهی برای اعمال مجرمانه به خصوص جرایم خشن همچون آدم‌ربایی باشد.

داستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان تصریح کرد: در این رابطه به همگان متذکر می‌شویم دستگاه قضائی در برخورد با جرایم خشن مصمم است و مجازات‌های سنگین در انتظار کسانی خواهد بود که با اقدامات خود نظم و امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند.

سعیدی، در پایان از سران طوایف و ریش‌سفیدان به دلیل همکاری در آزادی گروگان قدردانی کرد.

کد خبر 6594642

