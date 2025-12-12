به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، صبح جمعه در حاشیه بازدید از محل فروش دام زنده در ورودی‌های شهر کرمان با تأکید بر اینکه این دست فروشی‌ها از جمله عوامل مستقیم تهدیدکننده سلامت عمومی هستند، اظهار داشت: فروش دام در مبادی ورودی شهر و بدون نظارت دامپزشکی و کشتار خارج از کشتارگاه علاوه بر ایجاد آلودگی زیست‌محیطی، انتشار انواع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، و تجمع پسماندهای آلوده، موجب مخدوش شدن منظر ورودی کرمان می‌شود.

وی افزود: دستگاه قضائی با هرگونه فعالیتی که سلامت مردم و نظم شهری را تهدید کند مماشات نخواهد کرد.

دادستان کرمان با اشاره به گزارش‌های متعدد مردمی درباره رهاسازی فضولات دام، ایجاد بوی نامطبوع، سد معبر و انتقال احتمالی بیماری‌ها، تصریح کرد: این وضعیت برای مردم و بهداشت شهر خطرناک است و بر این اساس تصمیم قطعی گرفته شده و ان‌شاءالله ظرف یک ماه آینده تمامی مراکز فروش دام زنده در ورودی‌های شهر پلمپ و به خارج از محدوده شهری منتقل خواهند شد.

بخشی، همچنین با اشاره به موضوع حراست از اراضی شهری گفت: در جریان این بازدید، نقاط مختلف حاشیه شهر که در معرض تصرف و ساخت‌وسازهای غیرمجاز بود بررسی شد و هماهنگی‌های لازم با شهرداری برای رفع موانع و جلوگیری از هرگونه تجاوز به اراضی عمومی انجام گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان تأکید کرد: مجموعه قضائی استان کرمان با همکاری شهرداری و سایر دستگاه‌ها، برنامه‌ای منسجم برای بهبود وضعیت ورودی‌های شهر و جلوگیری از بروز تهدیدات بهداشتی، زیست‌محیطی و بصری در دستور کار دارد.