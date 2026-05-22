به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، گفت: در پی وقوع بیش از ۱۰ فقره سرقت مسلحانه طلاجات از باغویلاهای واقع در محورهای هفتباغ ماهان، جوپار و همچنین چندین فقره سرقت مسلحانه و به عنف از منازل و احشام در شهر کرمان از اردیبهشتماه سال گذشته تاکنون، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
وی افزود: با وجود حرفهای بودن سارقان و اختفای آنان، با تلاشهای شبانهروزی و اقدامات اطلاعاتی پیچیده، اعضای این باند توسط تیمهای عملیاتی واحد عملیات ویژه پلیس آگاهی استان شناسایی و در عملیاتهای منسجم و جداگانه در شهر کرمان دستگیر شدند.
دادستان مرکز استان کرمان با بیان اینکه در حال حاضر بازسازی صحنههای سرقت مسلحانه در محور هفتباغ در حال انجام است، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، دو قبضه سلاح کلاشینکف به همراه دو تیغه خشاب و ۱۰ تیر جنگی، پنج قبضه شمشیر و چهار قبضه سلاح گلولهزنی و شکاری کشف و ضبط شده است.
بخشی، در پایان ضمن قدردانی از اقدامات قاطعانه پلیس آگاهی، بر برخورد جدی و بدون اغماض دستگاه قضایی با مخلان امنیت و آسایش عمومی تأکید کرد و افزود: پرونده این متهمان در شعبه ویژه در حال رسیدگی است و تمامی ابعاد جنایات ارتکابی آنان به دقت بررسی خواهد شد.
