علی‌اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای برنامه پاکسازی هفتگی حومه شهر شاهرود با حضور گروهی از بانوان فعال و دوستدار محیط‌زیست اظهار کرد: در این برنامه مسیر میدان الغدیر تا ورودی شهرک صنعتی شاهرود از زباله و پسماند پاکسازی شد.

وی با اشاره به فرهنگ غنی زیست‌محیطی مردم شاهرود، افزود: حضور آزادانه حیات وحش در معابر شهری و مشارکت فعال بانوان در پاکسازی محیط، گویای عمق فرهنگ محیط‌زیستی در این منطقه است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شاهرود هدف از این اقدام را ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی عنوان کرد و گفت: شاهرود به عنوان الگویی از همزیستی مسالمت‌آمیز با طبیعت شناخته می‌شود.

قربانلو نقش بانوان را در تربیت نسل فرهیخته و محیط‌زیست‌دوست بسیار مؤثر دانست و تأکید کرد: مشارکت بانوان در چنین برنامه‌هایی الهام‌بخش جامعه است.

وی از تداوم برنامه‌های پاکسازی با مشارکت شهروندان خبر داد و خواستار ترویج هر چه بیشتر این فرهنگ در سطح استان شد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شاهرود افزود: فرهنگ بالای زیست‌محیطی مردم شاهرود نه تنها در حفظ طبیعت، بلکه در جذب گردشگران طبیعت‌دوست نیز تأثیر بسزایی داشته است.