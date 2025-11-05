به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو منویات مقام معظم رهبری که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگیهای لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضائی که در رسیدگی به امور قضائی مردم باید نهایت دقت و سرعت را اِعمال کنند و به هیچ وجه در پیشبرد امور مردم تأخیر نیندازند و این امور را به فردا و یا زمان آتی موکول نکنند، زمانیان دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و فرهنگ دادیار دادسرای ناحیه ۳ تهران در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه حضور یافتند و به بررسی پروندههای مراجعه کنندگان پرداختند و دستورات قضائی و حقوقی متناسب برای رفع مشکلات آنان را صادر کردند.
زمانیان، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در اداره کل ارتباطات مردمی برگزار شد، به ۱۱ فقره درخواست مردمی به صورت حضوری و چهره به چهره رسیدگی و دستورات لازم را جهت رفع و پیگیری به مشکلاتشان را صادر کرد.
در راستای تأکیدات صریح ریاست قوه قضائیه مبنی بر عدالت و خدمت خالصانه به مردم و شنیدن دغدغههای شهروندان از نزدیک، برنامه ملاقات مردمی فرهنگ دادیار دادسرای ناحیه ۳ تهران با حضور مراجعان در محل اداره کل ارتباطات مردمی برگزار شد.
دادیار دادسرای ناحیه ۳ تهران در این دیدارها، ضمن گفتگو با مراجعهکنندگان، به ۸ فقره درخواست مردمی رسیدگی کرده و دستورات لازم را جهت پیگیری، تسریع و حصول نتیجه صادر کرد.
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