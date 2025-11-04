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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

فعال‌سازی کد دستوری جهت پیگیری شکایات در تعزیرات

فعال‌سازی کد دستوری جهت پیگیری شکایات در تعزیرات

کد دستوری جدید USSD به منظور تسهیل در روند پیگیری شکایات و پرونده‌های مردمی در سازمان تعزیرات حکومتی راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، مرتضی قاسمی مدیر کل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: کد دستوری #۰۱۳۵*۴* در این سازمان فعال شده و شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری این شماره، پیگیر پرونده وشکایات خود شوند.

مدیر کل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با شماره گیری این کد دستوری کاربران با انتخاب عدد ۱ برای پیگیری شکایت و انتخاب عدد ۲ برای پیگیری پرونده می‌توانند خدمات را دریافت کنند.

وی گفت: این اقدام در راستای ارتقاء دسترسی عمومی، افزایش شفافیت و تسریع فرآیند پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی صورت گرفته است.

قاسمی همچنین اضافه کرد: به منظور پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و حفظ امنیت ارتباطات، پیامک‌های رسمی سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً از طریق شماره پیامک ۴۰۴۰۰۴۰۴۰۱۳۵ و با عنوان tazirat135 ارسال خواهد شد.

سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر لزوم استفاده از بسترهای امن و رسمی، از شهروندان خواست در صورت نیاز به پیگیری شکایات یا پرونده‌ها، صرفاً از این کد دستوری و پیامک‌های معتبر استفاده کنند.

کد مطلب 6645183
مهدیه حسن نائینی

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