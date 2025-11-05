به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: ما طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا را تجربه می‌کنیم و دموکرات‌ها پشت آن هستند.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادامه داد: دموکرات‌ها به صورت انتحاری عمل می‌کنند و کشور ما را نابود می‌کنند. ما باید به هر شکلی که لازم است به تعطیلی دولت پایان دهیم.

دونالد ترامپ که نتوانست عصبانیت خود را از شکست سنگین شب گذشته اش پس از مانع تراشی های بسیار علیه «زهران ممدانی» شهردار مسلمان نیویورک پنهان کند، اعلام کرد: رأی‌گیری پستی زمینه فساد را فراهم می‌کند و ما آن را رد می‌کنیم. سیستم رأی‌گیری ما نقص‌های زیادی دارد و باید ببینیم که آیا می‌توانیم آن را تغییر دهیم. دموکرات‌ها در حال مختل کردن رونق اقتصادی کشورمان هستند و تعطیلی دولت باید به هر طریقی متوقف شود. سیستم رأی‌گیری ما فاجعه‌بار است و باید اصلاح شود. ... انتظار نمی‌رفت که این یک پیروزی باشد. مناطق کاملا دموکرات (شده اند). فکر نمی‌کنم این مسأله برای جمهوری‌خواهان یا برای احدی خوب باشد. البته، ما چیزهای زیادی یاد گرفتیم. تعطیلی دولت بر بازار سهام تاثیر می‌گذارد. آمریکا پس از بازگشایی دولت، شاهد رونق اقتصادی خواهد بود! دموکرات‌ها می‌خواهند مبالغ هنگفتی به کسانی که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، بدهند.

وی افزود: روند جاری، رئیس جمهور را از حق انتخاب قضات دادگاه‌ها محروم می‌کند. دموکرات‌ها می‌خواهند ۵ قاضی دیوان عالی را منصوب کنند. ما به تاکتیک‌ های وقت‌ کشی دموکرات‌ ها پایان خواهیم داد. دموکرات‌ها غیرمنطقی هستند و می‌خواهند مانع دستاوردهای ما شوند و تصویب قوانین را متوقف کنند.

ترامپ خاطرنشان کرد: رئیس جمهور چین بسیار باهوش و سرسخت است.