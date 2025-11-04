به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه اعلام کرد: اگر به وقت کشی ها پایان ندهیم، دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره ای پیروز خواهند شد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه اضافه کرد: جمهوری‌خواهان بدون نیاز به تلف کردن وقت، همه چیز را تصویب خواهند کرد.

به گزارش بی بی سی، تعطیلی دولت آمریکا وارد ۳۵ مین روز خود شد که طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا است.

بسیاری از خدمات عمومی هنوز در حال تعلیق هستند؛ کارمندان دولت به مرخصی اجباری رفته‌اند و در فرودگاه ها اختلال ایجاد شده است.

دیروز دوشنبه دولت دونالد ترامپ موافقت کرد که از بودجه اضطراری برای ارائه غذای ارزان قیمت به بیش از ۴۲ میلیون خانواده کم‌درآمد استفاده کند.

هنوز هیچ راه حلی برای خروج از این بن‌بست دیده نمی‌شود.

در اول اکتبر (۹ مهر ماه) با آغاز رسمی تعطیلی دولت فدرال فعالیت‌های بخش بزرگی از دولت این کشور متوقف شد.

این نخستین تعطیلی دولت در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ است.

تعطیلی مرحله اول شامل خدمات غیرضروری بود و مراکزی چون خدمات پارک‌ها و موزه‌هایی را در بر گرفت که با بودجه فدرال کار می‌کنند. پس از آن هزاران کارمند ادارات فدرال، که شرح وظایف آنها «غیرضروری» تشخیص داده شده بود، به مرخصی اجباری فرستاده شدند. شمار کارکنان فدرالی که مشمول مرخصی اجباری شده‌اند، بیش از ۵۸۷ هزار نفر است.

این در حالیست که تاکنون ۱۲ تلاش در کنگره برای ازسرگیری فعالیت دولت ترامپ با اصرار دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر مواضع خود با شکست مواج شده است.

دموکرات‌های کنگره آمریکا می گویند تا زمانیکه جمهوری‌خواهان درباره تمدید یارانه‌های درمانی مذاکره نکنند، رأی به بازگشایی دولت نخواهند داد و جمهوری‌خواهان می‌گویند تا زمانی که دولت بازگشایی نشود، مذاکره ای نخواهند کرد.