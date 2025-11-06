به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجسمه «والرین» روز جمعه ۱۶ آبان ماه از ساعت ۱۸ در میدان انقلاب تهران برگزار خواهد شد. این مراسم با حضور جمعی از هنرمندان و خوانندگان مطرح کشور همراه است.
پلیس راهور تهران بزرگ محدودیتها و تمهیدات ترافیکی مربوط به این مراسم در مسیرهای منتهی به میدان انقلاب را اعلام کرد.
سرهنگ جهانشاه بهرامآبادی، جانشین پلیس راهور تهران بزرگ، اظهار کرد: به مناسبت برگزاری این مراسم که روز جمعه ۱۶ آبانماه از ساعت ۱۸:۰۰ در میدان انقلاب اسلامی برگزار میشود، تمهیدات ترافیکی ویژهای در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بهمنظور تسهیل تردد شهروندان، از ساعت ۱۷:۰۰ روز جمعه، محدودیتهای موقت ترافیکی در مسیرهای زیر اجرا خواهد شد:
مسیر غرب به شرق خیابان آزادی از تقاطع زارع تا میدان انقلاب اسلامی
مسیر شرق به غرب خیابان انقلاب اسلامی از تقاطع حضرت ولیعصر (عج) تا میدان انقلاب
مسیر جنوب به شمال خیابان کارگر از تقاطع جمهوری اسلامی
مسیر شمال به جنوب خیابان کارگر از بلوار کشاورز
وی ادامه داد: رانندگان محترمی که قصد تردد در این محدودهها را دارند، میتوانند از مسیرهای جایگزین زیر استفاده کنند:
خیابان جمهوری اسلامی
بلوار کشاورز در هر دو مسیر غرب به شرق و شرق به غرب
خیابانهای حضرت ولیعصر (عج) (جنوب به شمال)
خیابان حافظ (شمال به جنوب)
خیابان نواب صفوی (در هر دو جهت تردد).
سرهنگ بهرامآبادی افزود: مأموران پلیس راهور از ساعت آغاز محدودیتها در محلهای یادشده مستقر خواهند بود و از شهروندان درخواست میشود با همکاری و رعایت مقررات، پلیس را در اجرای روانسازی ترافیک یاری کنند.
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