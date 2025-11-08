به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی ظهر شنبه در بازدید استاندار از پروژه‌های راهداری در دشتستان گفت: فاز دوم تعریض و بهسازی محور «وحدتیه- سعدآباد» به طول پنج کیلومتر تا اوایل دی ماه آسفالت خواهد شد و عرض جاده به ۱۱ متر خواهد رسید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: همچنین تعریض و بهسازی راه روستایی «سربست» در بخش سعدآباد فعال است که ۲.۵ کیلومتر آن تا دی ماه آسفالت و ۲ کیلومتر باقی مانده تا ورودی روستا با انتخاب پیمانکار به زودی اجرایی می‌شود.

رستمی ادامه داد: همچنین محور «سعدآباد-جتوط» نیز به طول ۸ کیلومتر تا دهه فجر به طور کامل آسفالت و عرض آن از پنج به شرایط استاندارد ۸.۵ متر ارتقا می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون روکش آسفالت و نصب جداکننده بتنی (نیوجرسی) در ورودی‌های شهر برازجان، تعریض محورهای «نمازگاه- تنگ ارم»، «سمیعا»، «لایپه» و «سعدآباد- نظرآقا» برخی دیگر از پروژه‌های فعال راهداری در دشتستان است.