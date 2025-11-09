قالیباف: آمریکا باید پیامد تجاوز به ایران را بپذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در ابتدا لازم است بار دیگر مشکلات معیشتی را که باعث سخت شدن زندگی برای مردم شده است، یادآوری کنم و روشن است که حل ریشهای این مشکلات نیاز به اقدامات زیرساختی جدی در حوزه اقتصاد دارد.
وی بیان کرد: اما با تمرکز بر سه مسئله اجرایی شدن کالابرگ به شیوه جدید، کاهش مشکل مسکن و برنامهریزی برای درمان میتوان در مسیر بهبود زندگی جاری مردم اقدامات مؤثری انجام داد؛ در این زمینه در آینده با جزئیات بیشتری سخن خواهم گفت، اما فعلاً از دولت میخواهم که در تصمیمگیری درباره مسائلی که کشور در گذشته تجربههای ناموفقی داشته است، با نگاهی جامع تدبیر لازم را اتخاذ کند.
وی در ادامه گفت: در پی اعتراف رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به داشتن مسئولیت مستقیم در تجاوز رژیم صهیونی به ایران که نقض آشکار حقوق بینالملل منشور ملل متحد و حاکمیت ملی کشورمان به شمار میرود، اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز و شریف ایران این عمل شنیع را به شدیدترین وجه محکوم میکنم و اعلام میداریم که دولت ایالات متحده طبق قوانین بینالمللی باید پیامدهای حقوقی سیاسی و نظامی این تجاوز آشکار را که منجر به شهید شدن تعداد زیادی از شهروندان ما شده است، بپذیرد.
قالیباف تاکید کرد: ملت ایران با وحدت و اقتدار در برابر هرگونه تهدیدی ایستاده و متجاوزان را نسبت به اقدامات تجاوزکارانه خود پاسخگو خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین لازم میدانم که برای استحضار ملت و نمایندگان، گزارشی را از سفر اخیر خود به کشور برادر و همسایه، پاکستان ارائه دهم. این سفر در راستای مطالبه رهبر انقلاب از مجلس و در چارچوب دیپلماسی پارلمانی با دعوت رئیس مجلس ملی پاکستان انجام شد.
رئیس مجلس افزود: یکی از اهداف این سفر رساندن پیام تشکر مردم و رهبر انقلاب از حمایتهای مجلس و مسئولان به خصوص مردم پاکستان بود و هدف دیگر آن تقویت ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بین دو کشور تعیین شده بود.
قالیباف تصریح کرد: پاکستان برای ایران از اهمیت راهبردی بالایی در عرصههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برخوردار است، چرا که نیازهای تجاری دو کشور مکمل یکدیگر بوده، اشتراکات فرهنگیشان عمق بسیار بالایی دارد، ظرفیتهای مهمی برای همکاریهای امنیتی و دفاعی قابل دستیابی است و موقعیت جغرافیایی این کشور میتواند پلی برای اتصال ایران به شرق آسیا و فراتر از آن باشد.
وی متذکر شد: در این سفر سه روزه، برای پیگیری اهداف ذکر شده، هیئت پارلمانی ایران با مقامات عالیرتبه پاکستان یعنی رئیس مجلس ملی، کفیل ریاست جمهوری و رئیس مجلس سنا، نخست وزیر و فرمانده ارتش این کشور دیدار کرد و دو نشست صمیمی با فعالان اقتصادی ایران و پاکستان و نخبگان سیاسی و فرهنگی نیز برگزار شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیگیری اجرایی شدن سندهای همکاری امضا شده در سفر رئیسجمهور، افزایش حجم تجارت دوجانبه به ۱۰ میلیارد دلار، تسهیل تهاتر کالا با اصلاح زیرساختها، نهایی شدن فرایند تجارت آزاد، گسترش همکاریهای مرزی، توسعه بازارچههای مشترک، تقویت امنیت مرزها و برنامهریزی برای همکاریهای سه جانبه ایران، چین و پاکستان در پروژههای مشترک از جمله مواردی بود که مورد بحث قرار گرفت که امیدوارم با اجرایی شدن آنها توسط دولتهای دو کشور، بتوان نتایج ملموس آن را به زودی مشاهده کرد.
رئیس مجلس گفت: همچنین باید از مردم بزرگوار پاکستان تشکر ویژهای کنم؛ استقبال گرم و پرشور آنان از هیئت ایرانی به خصوص در شهرهای اسلامآباد و کراچی، نشاندهنده عمق محبت و برادری میان دو ملت است. به طور خاص، حضور در نماز جمعه کراچی، یکی از لحظات به یاد ماندنی این سفر بود.
وی اظهار کرد: نمازگزاران پاکستانی با شور و هیجان غیرمنتظرهای از نماینده جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند و ابراز محبت و فریادهای حمایت از ایران و فلسطین، صحنههایی فراموشنشدنی خلق کرد.
قالیباف گفت: این استقبال، استقبالی از کل ملت مقاوم ایران بود و نشان داد که مردم پاکستان، مردم ایران را برادران خود میدانند. این صحنهها در پرتو برادری اسلامی رخ میدهد و به ما ثابت میکند که مسلمانان زیر سایه اسلام میتوانند از هر محاسبه مادی فراتر بروند و بر هر ابرقدرتی غلبه کنند. این سفر، گامی بلند در مسیر استحکام اتحاد دو کشور بود. امیدوارم با تلاشهای مشترک، آیندهای روشنتر را برای هر دو ملت رقم بزنیم.
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