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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

میزبان دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس مشخص شد

میزبان دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس مشخص شد

باشگاه پرسپولیس، ورزشگاه امام خمینی اراک را به عنوان میزبانی دیدار با استقلال انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس صبح امروز با حضور تمامی اعضا در محل باشگاه برگزار شد.

اعضای هیئت مدیره شهر اراک را به عنوان میزبان دیدار رفت دربی تعیین کردند.

این دیدار ۱۴ آذر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6649858

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