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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۸:۳۱

قرارداد بازیکن ازبکستانی پرسپولیس تمدید نمی‌شود

قرارداد بازیکن ازبکستانی پرسپولیس تمدید نمی‌شود

باشگاه پرسپولیس تصمیمی برای تمدید قرارداد هافبک ملی پوش ازبکستانی خود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درخشش اوستون ارونوف در نخستین دیداری که اوسمار ویه‌را به‌عنوان سرمربی جدید پرسپولیس روی نیمکت این تیم نشست، بار دیگر شایعاتی درباره آغاز مذاکرات تمدید قرارداد با هافبک ازبکستانی پرسپولیس منتشر شد؛ خبری که به‌طور کامل تکذیب می‌شود.

بر اساس پیگیری‌ها، باشگاه پرسپولیس فعلاً هیچ برنامه‌ای برای تمدید زودهنگام قرارداد بازیکنان خارجی خود، از جمله ارونوف ندارد و این موضوع حتی در دستور کار باشگاه نیز قرار نگرفته است.

از طرف دیگر، اوسمار ویه‌را نیز نسبت به چنین موضوعاتی موضع مشخصی دارد. سرمربی پرسپولیس تأکید کرده که در شرایط کنونی، هرگونه مذاکره درباره تمدید قرارداد می‌تواند تمرکز بازیکنان را بر هم بزند و او نمی‌خواهد تیمش در ابتدای مسیر جدید با حاشیه‌های غیرضروری روبه‌رو شود.

به این ترتیب، تمام گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکره با ارونوف برای تمدید قرارداد در مقطع فعلی بی‌اساس است و باشگاه و کادرفنی تصمیم دارند مسائل نقل و انتقالاتی را به زمان مناسب خود موکول کنند.

کد مطلب 6650164

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    نظرات

    • حسین پورزاد پرسپولیسی IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      14 6
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      پرسپولیس قبل از اوسمار داشت بنجل بازی میکرد حالا اوسمار اومده دیدید که چقدر موقعیت داشت آیا با فجر سپاسی موقعیت داشت
    • علی ن IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      13 2
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      باید تمدید شه نصف بازیها رو هم برامون بکنه کافی هست
    • US ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      7 4
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      کدوم تیم و باشگاه الان دنبال تمدید قرارداد بازیکناشه؟؟؟؟فقط تا دیدین پرسپولیس برگشته رفتین دنبال شایعه سازی و به هم ریختن جو تیم؟؟
    • محمد انصاری US ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      1 0
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      چرا جوسازی میکنید مطمئن باشید در صورت دیده شدن در بازیهای آتی قرارداد ایشان با نظر آقای اوسمار تمدید می‌شود خارج از هر نتیجه ای اگر تیم روان و تماشاگرپسند بازی کند قرارداد سرمربی برای دو سال آتی تمدید خواهیم کرد
    • rezapahlevan IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      3 2
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      هر چیزی به وقتش فعلا فوتبال فوتبال فوتبال تمام
    • عشقپولیس IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      1 0
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      سلام عشقپولیسی های عزیز اگه اورونوف رو تمدید نکنن باید خودشون جمع کنن برت پرسپولیس بدون اورونوف‌پرسپولیس نیست توجه داشته باشید و گول رسانه هارو نخورید
    • IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      0 0
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      در مقابل تیم استقلال خوزستانی که از لحاظ مالی و روحی زیر صفر بودن نتیجه گرفتن ،عیار پرسپولیس باید در مقابل تیم های بزرگ مشخص بشه
    • شهریار IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
      0 0
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      خدایی ماها چقدر خودبدیم بابا تیمهای مملکت ما کلا تا چندهفته اول فصل همین شکلی هستن وتا من یادم میاد بعدازشش الی هفت هفته بازیها خوب میشد، با اینکه پرسپولیسی نیستم اما واقعا وحید هاشمیان انسان آقا و بادانش فوتبالی بالا بودحیف شد تازه داشت تیمش خوب بازی میکرد که نذاشتن بازی اخرم که بردن اما خوب این جدیدا هم باید آدمهای خودشان بیارن جیب پرکنن برن

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