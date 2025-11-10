به گزارش خبرنگار مهر، در پی درخشش اوستون ارونوف در نخستین دیداری که اوسمار ویهرا بهعنوان سرمربی جدید پرسپولیس روی نیمکت این تیم نشست، بار دیگر شایعاتی درباره آغاز مذاکرات تمدید قرارداد با هافبک ازبکستانی پرسپولیس منتشر شد؛ خبری که بهطور کامل تکذیب میشود.
بر اساس پیگیریها، باشگاه پرسپولیس فعلاً هیچ برنامهای برای تمدید زودهنگام قرارداد بازیکنان خارجی خود، از جمله ارونوف ندارد و این موضوع حتی در دستور کار باشگاه نیز قرار نگرفته است.
از طرف دیگر، اوسمار ویهرا نیز نسبت به چنین موضوعاتی موضع مشخصی دارد. سرمربی پرسپولیس تأکید کرده که در شرایط کنونی، هرگونه مذاکره درباره تمدید قرارداد میتواند تمرکز بازیکنان را بر هم بزند و او نمیخواهد تیمش در ابتدای مسیر جدید با حاشیههای غیرضروری روبهرو شود.
به این ترتیب، تمام گمانهزنیها درباره مذاکره با ارونوف برای تمدید قرارداد در مقطع فعلی بیاساس است و باشگاه و کادرفنی تصمیم دارند مسائل نقل و انتقالاتی را به زمان مناسب خود موکول کنند.
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