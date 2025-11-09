زانوهای استکبار خاک ایران را می شناسند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: مردم ایران همواره در طول تاریخ با روحیه‌ای سرشار از همدلی، ایستادگی و ایمان در برابر سختی‌ها و چالش‌ها قد علم کرده‌اند. از روزگارانی که این سرزمین در معرض هجوم بیگانگان بود تا امروز که در میدان‌های اقتصادی و فرهنگی با دشواری‌ها روبه‌روست، این مردم با پیوندی از محبت، ایمان و غیرت، مفهوم واقعی مقاومت را معنا کرده‌اند.

در میان همه اقوام و مناطق ایران، مردم سیستان و بلوچستان جایگاه ویژه‌ای در این فرهنگ پایدار دارند؛ این مردم در مناطق دره نالگ، سرحد و چابهار، در طول تاریخ با شجاعت و اتحاد در برابر تجاوز بیگانگان مانند پرتغالی‌ها و انگلیسی‌ها ایستادگی کرده‌اند و آنها را تسلیم و به زانو در آوردند.

بلوچ‌ها بینی انگلیسی‌ها را در دره نالگ به خاک مالیدند و با جان‌فشانی از خاک ایران دفاع کردند؛ این منطقه به‌ویژه در دوره نفوذ بریتانیا در جنوب شرق ایران، محل درگیری‌های مردمی با نیروهای استعماری بوده است.

سرحد شامل نواحی کوهستانی مانند خاش، میرجاوه و سراوان است که در دوره قاجار و پهلوی، محل مقاومت در برابر نفوذ انگلیسی‌ها و مأموران وابسته به حکومت مرکزی بود. مردم این منطقه با تکیه بر غیرت قومی و استقلال‌طلبی، اجازه تثبیت سلطه بیگانگان را ندادند.

در دوره صفویه و قاجار، پرتغالی‌ها و سپس انگلیسی‌ها تلاش کردند این بندر راهبردی را در کنترل خود بگیرند. مقاومت مردمی و دفاع محلی بلوچ‌ها، به‌ویژه در سواحل مکران، مانع از سلطه پایدار بیگانگان شد.

روحیه تسلیم ناپذیری؛ در خون ملت ایران است

تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی و مسئول سازمان فضای مجازی سراج سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: یکی از روحیاتی که در ذات مردم ایران نهادینه شده، روحیه تسلیم‌ناپذیری در برابر زور و گردن‌کشان است. این روحیه، در عین حال که نشانه‌ی مقاومت است، با روحیه‌ی تسلیم در برابر حق همراه است و این ویژگی بارز ملت ایران در طول تاریخ بوده است.

سعید دهنوی ادامه داد: مردم ایران در برابر حق، تسلیم‌اند؛ گواه روشن این حقیقت، پذیرش آگاهانه اسلام در دوران ورود آن به ایران است. مردم این سرزمین، با آغوشی باز و دلی روشن اسلام را پذیرفتند و امروز ایران اسلامی یکی از کشورهای پیشرو در جهان اسلام به شمار می‌رود.

انقلاب اسلامی به اقتدار ایران ضریب داده است

وی بیان کرد: تجربه‌های تاریخی نیز نشان داده که هرگاه استبداد داخلی یا استکبار خارجی قصد تحمیل زور بر مردم ایران را داشته، با مقاومت قاطع آنان مواجه شده است. چه در دوران رضاخان و محمدرضا پهلوی که ملت را به بند کشیدند، و چه در دوران رؤسای جمهور آمریکا از ریگان تا ترامپ که با زبان تهدید با ایران سخن گفتند، نتیجه‌ای جز شکست و رسوایی نداشتند. آنان امروز در خاک مدفون‌اند، اما انقلاب اسلامی و ملت ایران همچنان بالنده و پویا مسیر پیشرفت خود را ادامه می‌دهند.

مسئول سازمان فضای مجازی سراج سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این تجربه‌ها نشان می‌دهد که باید با ملت ایران با زبان منطق و احترام سخن گفت، نه با زور و تحریم. ادعاهای اخیر ترامپ درباره تسلیم ایران نیز، نه‌تنها اثری ندارد بلکه بر وفاق، همدلی و انسجام ملی مردم ایران می‌افزاید.

وی در پایان گفت: همان‌گونه که در جنگ دوازده روزه شاهد بودیم، ملت ایران با همه تنوع قومی و مذهبی خود، در کنار هم ایستاد و وحدت را معنا کرد. بی‌تردید در عرصه‌های مشابه نیز همین روحیه همبستگی و ایستادگی تکرار خواهد شد.

مقاومت؛ نتیجه غیرت ایرانی است و در هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شود

استاد دانشگاه معارف و الهیات زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ریشه‌های مقاومت مردم ایران، اظهار داشت: این مقاومت عمیقاً در آموزه‌های اسلامی و پیش از اسلام ایرانیان جای دارد.

مصطفی محمودی سعیدی تأکید کرد: ایران با آشنایی با آموزه‌های اسلام، به ویژه پس از انقلاب اسلامی، شاهد تقویت غیرت و مقاومت مردم بوده است.

وی افزود: این اثرگذاری مضاعف باعث شده است نمادهای مقاومت ایران نه تنها در داخل کشور، بلکه در خارج از مرزها نیز مشاهده شود.

استاد دانشگاه معارف و الهیات زاهدان با اشاره به جنگ تحمیلی دوازده روزه اظهار داشت: ما این نماد را در جنگ دوازده هم دیدیم. دشمن هرچند آسیب زیادی وارد کرد، اما درنهایت مقاومت و اتحاد مردم ایران را تحسین کرد.

محمودی سعیدی این مقاومت را نتیجه پیوند میان ایرانیت، غیرت ایرانی و آموزه‌های اسلامی دانست.

وی خاطرنشان کرد: این روحیه مقاومت فراتر از مرزهای ایران نیز سرایت کرده و به تیم‌ها و گروه‌های مختلف در کشورهای دیگر از جمله یمن، لبنان، پاکستان و عراق منتقل شده است.

ایمان، غیرت و همدلی؛ سه گانه قدرت ملت ایران است

‌استاد دانشگاه معارف و الهیات زاهدان در پایان تأکید کرد: تاریخ نشان داده دشمن بارها در برابر ایران زانو زده است، اما با ایمان به آموزه‌های اسلامی و یاری خداوند، ملت ایران همچنان قادر خواهد بود در برابر هر تهدید و فشار ایستادگی کند.

تاریخ نشان داده است که مقاومت و همدلی ملت ایران ریشه‌ای عمیق در فرهنگ، آموزه‌های اسلامی و غیرت ایرانی دارد. از دوران پیش از اسلام تا امروز، این مردم در برابر هجوم بیگانگان، استبداد داخلی و فشارهای خارجی، با شجاعت و انسجام ایستاده‌اند.

تجربه‌های تاریخی، از پذیرش آگاهانه اسلام گرفته تا مقابله با دیکتاتوری‌ها و تهدیدهای خارجی، نشان می‌دهد که روحیه تسلیم‌ناپذیری در کنار پایبندی به حق، بنیان اصلی اتحاد ملی و پیشرفت کشور است.

مردم سیستان و بلوچستان نمونه‌ای زنده از این روحیه هستند؛ آنان با صبر، همکاری و ایثار، امید و همبستگی را در دل جامعه زنده نگاه می‌دارند. این مقاومت نه تنها مرزهای ایران را تحت تأثیر قرار داده، بلکه الهام‌بخش دیگر ملت‌های منطقه شده و نشان می‌دهد که ایمان، غیرت و همدلی، ابزار واقعی قدرت یک ملت است.