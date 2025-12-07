کمبود خون در سیستان و بلوچستان؛ ضرورت اهدای خون برای بیماران پرخطر

ابوالحسن صفدری مدیر کل انتقال خون سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: کمبود ذخایر خون در استان ما به یک چالش جدی تبدیل شده است.

وی افزود: استان سیستان و بلوچستان با داشتن بیشترین تعداد بیماران تالاسمی ماژور در کشور، یکی از پرمصرف‌ترین استان‌ها در حوزه فرآورده‌های خونی به شمار می‌رود. همین موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از خون اهدایی مردم شریف استان، صرف تأمین نیاز بیماران تالاسمی شود.

صفدری تصریح کرد: در کنار این گروه، بیماران ناشی از تصادفات جاده‌ای، افراد نیازمند اعمال جراحی و مادران باردار پرخطر نیز از دیگر گروه‌های هدف مصرف خون هستند؛ اهدای خون اقدامی است که می‌تواند در چند دقیقه جان یک انسان را نجات دهد.

وی بیان کرد: در حال حاضر ذخایر خون استان تنها برای دو روز پاسخ‌گوست. این در حالی است که مصرف روزانه خون در سطح استان بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ واحد است و بیشترین میزان مصرف نیز مربوط به بخش تالاسمی است.

مدیر کل انتقال خون سیستان و بلوچستان از مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خواست با حضور در پایگاه‌های انتقال خون، ما را در تأمین این نیاز حیاتی یاری کنند.