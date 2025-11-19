سلیمانی: انقلاب اسلامی پایان وابستگی ایران به بیگانگان بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی، صبح چهارشنبه، در آئین تجدید میثاق بسیجیان با آرمان‌های امام خمینی (ره) با اشاره به تاریخ دو قرن اخیر ایران، تأکید کرد که ملت ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی همواره تحت نفوذ و سلطه بیگانگان قرار داشت و انقلاب اسلامی نقطه پایان این وابستگی‌ها و آغاز استقلال واقعی کشور بود.

وی با مرور تاریخ ایران از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی گفت: از اوایل دوره قاجار، ایران به منطقه نفوذ روسیه تزاری و انگلیس تبدیل شد، قرارداد ۱۹۰۷ میان این دو دولت استعمارگر، ایران را به دو منطقه نفوذ تقسیم کرد؛ شمال تحت سیطره روسیه و جنوب تحت سلطه انگلیس، پس از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و خروج این کشور از ایران، انگلیس با قرارداد ۱۹۱۹ ایران را به طور کامل در حوزه نفوذ خود قرار داد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: در جنگ جهانی اول و دوم، ایران علی‌رغم اعلام بی‌طرفی، اشغال شد و حتی کنفرانس سران متفقین در تهران بدون اطلاع دولت ایران برگزار گردید، رضاخان با حمایت انگلیس به قدرت رسید و برای نخستین بار یک دولت خارجی مستقیماً پادشاه ایران را تعیین کرد، پس از آن نیز کودتای ۲۸ مرداد با نقش‌آفرینی آمریکا و انگلیس دولت ملی محمد مصدق را سرنگون کرد و ایران به سنگربان منافع آمریکا در منطقه تبدیل شد، حتی انتخاب وزرا و هیئت دولت با هماهنگی سفارت آمریکا انجام می‌گرفت.

سلیمانی با اشاره به تفاوت بنیادین انقلاب اسلامی با گذشته تصریح کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی، بیش از ۳۰ هزار مستشار آمریکایی از ایران اخراج شدند و امام خمینی (ره) با اندیشه استقلال‌طلبی و تفکر بسیجی ملت ایران را بیدار و منسجم کرد، دشمنی‌های قدرت‌های سلطه‌گر پس از انقلاب شدت گرفت؛ از کودتاها و تجزیه‌طلبی‌ها تا ترورهای بزرگ و جنگ تحمیلی، اما ملت ایران با اتکا به تفکر بسیجی توانست در برابر همه این فشارها ایستادگی کند.

وی ادامه داد: نسل جدیدی که با تفکر بسیجی پرورش یافت، در جنگ تحمیلی و حتی در جنگ ۱۲ روزه با متجاوزان ایستاد و پیروزی‌های بزرگی را رقم زد. این جنگ کوتاه اما سرنوشت‌ساز نشان داد که رویش‌های جدید انقلاب اسلامی با تمسک به تفکر بسیجی قادرند راه صد ساله را در مدت کوتاهی بپیمایند و دشمن را از دستیابی به اهداف شوم خود ناکام سازند.

سلیمانی در پایان تأکید کرد: انقلاب اسلامی نه تنها ایران را از سلطه بیگانگان خارج کرد، بلکه الهام‌بخش ملت‌های دیگر شد و امروز محور مقاومت در منطقه و بیداری ملت‌ها از تأثیرات مستقیم انقلاب اسلامی و تفکر بسیجی است. این مسیر با رهبری مقام معظم رهبری همچنان استوار ادامه دارد و آینده‌ای روشن برای ملت ایران و ملت‌های آزاده جهان رقم خواهد زد.