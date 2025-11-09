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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

پویش «دور ایران با یوز» آغاز شد

پویش «دور ایران با یوز» آغاز شد

همزمان با فروش ۵۰ میلیاردی انیمیشن سینمایی «یوز» پویش «دور ایران با یوز» راه افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با فروش ۵۰ میلیاردی و جذب بیش از ۸۰۰ هزار مخاطب انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه، پویش «دور ایران با یوز» با هدف تقویت حس افتخار و تعلق ملی در کودکان آغاز شد.

بدین ترتیب و همزمان با این اتفاق از تیزر این پویش که به کمک هوش مصنوعی توسط امین ملک‌زاده ساخته شده است، رونمایی شد.

آشنایی با زیبایی‌ها و فرهنگ‌های گوناگون ایران در قالب سفری کودکانه و هیجان‌انگیز به همراه یوزِ ماجراجو جزو ماموریت‌های این پویش محسوب می‌شود.

پویش «دور ایران با یوز» از همه مخاطبان خود می‌خواهد کاراکتر «یوز» را که به تازگی پا به ایران گذاشته و هنوز از زیبایی‌ها و فرهنگ ایران چیزی نمی‌داند، به شهر یا روستای خود دعوت کند. علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش می‌توانند فیلم‌ها و نقاشی‌های خود را به آدرس yoozirani@ در پیام‌رسان «شاد» ارسال کنند.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا با حمایت بانک صادرات ایران، روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد و پخش آن برعهده بهمن سبز است.

کد مطلب 6649985
ندا زنگینه

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    نظرات

    • محمد احمدیان ماژین IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
      1 3
      پاسخ
      اینجا خیلی جاهای دیدنی داره خیلی دوست دارم که یوز به اینجا بیاد

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