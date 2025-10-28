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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

«یوز» چهارشنبه ۷ آبان نیم‌بها اکران می‌شود

«یوز» چهارشنبه ۷ آبان نیم‌بها اکران می‌شود

انیمیشن سینمایی «یوز»، به کارگردانی رضا ارژنگی به مناسبت روز جهانی انیمیشن، چهارشنبه ۷ آبان به صورت نیم‌بها در سینماها نمایش داده می‌شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، به مناسبت روز جهانی انیمیشن، انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، روز چهارشنبه ۷ آبان به صورت نیم‌بها در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

این اثر پیش از این و همزمان با روز جهانی کودک، به صورت نیم‌بها در سینماهای سراسر کشور عرضه شد که با ثبت ۴٨ سانس فوق‌العاده، فروش ٣ میلیارد و ٣۶٠ میلون تومان و جذب ۷۰ هزار مخاطب، رکورد پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین روز تاریخ سینمای ایران برای یک فیلم کودک را شکست و به صدرنشین جدید گیشه روزانه سینمای ایران تبدیل شد.

انیمیشن سینمایی «یوز» که روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد و پخش آن برعهده بهمن سبز است، با جذب نزدیک به ۶۰۰ هزار مخاطب به فروش بیش از ۳۷ میلیارد تومان دست پیدا کرده است.

کد مطلب 6637008
ندا زنگینه

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