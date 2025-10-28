به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، به مناسبت روز جهانی انیمیشن، انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا، روز چهارشنبه ۷ آبان به صورت نیم‌بها در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

این اثر پیش از این و همزمان با روز جهانی کودک، به صورت نیم‌بها در سینماهای سراسر کشور عرضه شد که با ثبت ۴٨ سانس فوق‌العاده، فروش ٣ میلیارد و ٣۶٠ میلون تومان و جذب ۷۰ هزار مخاطب، رکورد پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌ترین روز تاریخ سینمای ایران برای یک فیلم کودک را شکست و به صدرنشین جدید گیشه روزانه سینمای ایران تبدیل شد.

انیمیشن سینمایی «یوز» که روایتی پرماجرا از تکاپوی یک یوزپلنگ ایرانی برای بازگشت به آغوش وطن دارد و پخش آن برعهده بهمن سبز است، با جذب نزدیک به ۶۰۰ هزار مخاطب به فروش بیش از ۳۷ میلیارد تومان دست پیدا کرده است.