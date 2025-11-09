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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

تغییرات جدید در شهرداری تهران؛ آئین تکریم و معارفه سه مدیر برگزار شد

تغییرات جدید در شهرداری تهران؛ آئین تکریم و معارفه سه مدیر برگزار شد

آیین تکریم و معارفه معاون شهرسازی و معماری، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل و رئیس حراست شهرداری تهران با حضور شهردار تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتصابات جدید در سه مجموعه حراست، معاونت شهرسازی و معماری و مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، آئین تکریم و معارفه سرپرستان این مجموعه‌ها و مشاوران جدید شهردار تهران با حضور زاکانی انجام و مدیران جدید، احکام خود را دریافت و از زحمات مدیران سابق تقدیر شد.

گفتنی است بر اساس حکم شهردار تهران، نصرالله آبادیان مدیرکل شهرسازی شهرداری تهران به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری و حمیدرضا صارمی نیز به عنوان مشاور شهردار تهران در حوزه شهرسازی منصوب شد.

هم‌چنین شهردار تهران همچنین در حکمی نعمت‌الله سرلک را به عنوان سرپرست حراست شهرداری تهران منصوب کرد و محسن رنجبر رئیس سابق سازمان حراست شهرداری تهران نیز به عنوان مشاور شهردار پایتخت انتخاب شد.

علاوه بر این در انتصابی دیگر، حمیدرضا غلامزاده نطنزی به‌عنوان سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران منصوب شد. شهردار تهران هم‌چنین در حکم دیگری، عبدالمطهر محمدخانی را به عنوان مشاور شهردار منصوب و در جایگاه سخنگویی شهرداری تهران نیز بر اساس احکام شهردار تهران ابقاء کرد.

کد مطلب 6650159

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