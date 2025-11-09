شکست تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران برابر ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی بسکتبال با ویلچر ایران و ژاپن در رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه، امروز (یکشنبه ۱۸ آبان) درتایلند برگزار شد. در این دیدار ملی پوشان ایران با نتیجه ۶۴ به ۴۶ متحمل شکست شدند.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران که در اولین دیدار خود در رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه موفق به شکست چین شده بود، روز دوشنبه سومین دیدارش در این رقابت ها را برابر استرالیا برگزار می کند.

محمدحسن سیاری، مرتضی عابدی، امیررضا احمدی، عبدالجلیل قرنجیک، ایمان بگ زاده، مهدی عباسی، محمد محمدنژاد، مهدی قربانی، محسن طلوعی، عرفان بخشنده، ابوالفضل جلائی و وحید سعادت پور ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر را در رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تشکیل می دهند. این بازیکنان با هدایت بهروز سلطانی (سرمربی) همراه با عادل طرفی (مربی) و فرزاد یزدانی (مربی بدنساز) در مسابقات شرکت دارند. جعفر محمدپور سرپرست تیم است.