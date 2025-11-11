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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۴

لائوس مغلوب تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان ایران شد

لائوس مغلوب تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان ایران شد

تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه موفق به شکست لائوس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با برگزاری دیدارهای روز پنجم در تایلند پیگیری شد. در چارچوب این روز از مسابقات، تیم ملی زنان ایران به مصاف لائوس رفت و موفق به شکست ۷۲ بر ۳۲ این تیم شد.

هند حریف بعدی تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه است. این دیدار روز چهارشنبه برگزار می شود.

رقیه امیری، مهدیه روحانی، نجمه صفایی دوست، رقیه صالحی، سمیرا خالقی، زهرا نصری، نادیا بلوچی، مریم عباس فرد، فاطمه مولایی، رقیه قاضیلو، زهرا حبیبی و فاطمه مرادی ترکیب تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان ایران را در رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه تشکیل می دهند. آزاده سادات معینی (سرمربی) همراه با مهسا همتی (مربی) و غلامرضا نامی (مشاور فنی) و حسن نایبی (سرپرست) اعضای کادر فنی این تیم را تشکیل می دهند.

کد مطلب 6652720

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