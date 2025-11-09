اندیشکده حکمرانی کهگیلویه و بویراحمد کار خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه اندیشکده حکمرانی کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در دانشگاه یاسوج فعالیت خود را آغاز کرد.

دبیر اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آئین افتتاح این اندیشکده در یاسوج، بر رویکرد علمی مجلس شورای اسلامی در تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت نخبگان بومی تأکید کرد.

حمزه صفر بیگی با اشاره به دیدگاه هیئت رئیسه مجلس، اظهار کرد: دیدگاه رئیس مجلس و اعضای هیئت رئیسه این است که هیچ تصمیم ملی و استانی بدون اندیشه اندیشمندان، پژوهش و نظر نخبگان دانشگاهی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. ما باید بتوانیم در حوزه‌های قانون‌گذاری، نظارت و برنامه‌ریزی از ظرفیت میدانی دانشگاه‌ها و پژوهشگران استفاده کنیم.

اندیشکده‌ها حلقه اتصال دانشگاه و دولت

وی از تعامل سازنده میان قوای مجریه و مقننه در این زمینه خبر داد و گفت: با حمایت ویژه رئیس مجلس و تأکید رئیس‌جمهور، مقرر شد اندیشکده‌های حکمرانی به عنوان حلقه اتصال دانشگاه‌ها، مدیران اجرایی و نهاد قانون‌گذار عمل کنند تا تصمیمات بر پایه پژوهش‌های علمی و واقعیات میدانی اتخاذ شوند.

دبیر اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین از تدوین برنامه‌هایی در نهاد ریاست جمهوری برای تقویت سازوکار استفاده از ظرفیت این اندیشکده‌های استانی در فرآیند تصمیم‌سازی کشور خبر داد.

وی با تأکید بر لزوم درس گیری از بی‌توجهی‌های گذشته به نظرات علمی، هشدار داد: در سال‌های گذشته مواردی بوده که پیش‌بینی‌های دقیق دانشگاهیان در حوزه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته و بعداً همان نگرانی‌ها محقق شده است، امروز تلاش داریم که این چرخه نادیده‌گرفتن دانش علمی تکرار نشود.

صفربیگی با تأکید بر الگوبرداری از تجربه کشورهای توسعه‌یافته، نتیجه‌گیری کرد: هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای بدون بهره‌گیری از اندیشه و دانش نخبگان به رشد نرسیده است. اگر بخواهیم در مسیر توسعه قرار بگیریم، چاره‌ای جز کاهش فاصله میان اجرا و پژوهش نداریم.