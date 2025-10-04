به گزارش خبرنگار مهر، پیش از شنبه در مراسم معارفه دکتر شهرام فتاحی به عنوان رئیس دانشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کرمانشاه، حمزه صفربیگی دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه اندیشکدهها در حکمرانی نوین، بر نقش این نهادها به عنوان حلقه میانی تخصصی میان نخبگان و تصمیمگیران تأکید کرد.
صفربیگی در ابتدای سخنان خود ضمن سلام و احترام به فرهیختگان و مسئولان حاضر در جلسه، اظهار داشت: اندیشکدهها در جهان امروز مراکز تولید فکر و تغذیهکننده تصمیمسازیها هستند و اگر کشوری پیشرفت میکند، در پشت آن یک کانون فکری یا اندیشکدهای قرار دارد که ایدهها و راهکارهای عملیاتی ارائه میدهد.
وی ادامه داد: ایده شکلگیری اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری از محمدباقر قالیباف در مجلس یازدهم بود تا بهصورت نظاممند بتوانیم نخبگان استانی را به فرآیند تصمیمسازی متصل کنیم. بسیاری از تصمیماتی که در مرکز اتخاذ میشود، در میدان و واقعیت اجرایی استانها با مشکلاتی روبهروست و این ناشی از غفلت از ظرفیت خبرگان محلی است.
دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری تأکید کرد: تا وقتی نگاه از بالا به پایین در حکمرانی وجود داشته باشد، بسیاری از قوانین و طرحها با واقعیتهای استانی همخوانی ندارند. همانطور که سند توسعهای که برای اصفهان طراحی شده، اگر بدون تغییر در کرمانشاه اجرا شود، میتواند سالها این استان را عقب بیندازد. سند توسعه کرمانشاه باید توسط نخبگان کرمانشاهی نوشته شود.
وی با بیان اینکه اندیشکدهها بهدنبال انتقاد صرف نیستند، گفت: ما آمدهایم راهکار بدهیم؛ راهکارهای عملیاتی و بومی برای گرهگشایی از مشکلات مردم. در این مسیر باید نگاههای سیاسی و جناحی کنار گذاشته شود و تنها معیار تخصص و دغدغهمندی برای مردم باشد.
صفربیگی یکی از مأموریتهای مهم اندیشکدهها را «شکستن تمرکزگرایی» دانست و افزود: تشکیل بانک اطلاعاتی نخبگان استان، ایجاد کارگروههای تخصصی متناظر با کمیسیونهای مجلس و بهرهگیری از نگاههای آزاد و مستقل در استانها، میتواند به تصمیمسازیهای دقیقتر و کارآمدتر منجر شود. بسیاری از این نخبگان شاید به هیچ مقام یا نمایندهای وصل نباشند، اما به دلیل زیست در میدان، مسائل را بسیار دقیقتر از ما در مرکز میدانند.
وی همچنین با اشاره به تجربه مرکز پژوهش های مجلس گفت: بسیاری از گزارشهایی که از نخبگان میدانی گرفتهایم، حتی دقیقتر از گزارش وزارتخانهها بوده و همین امر سبب شده که شخص رئیس مجلس نیز بر اهمیت این نگاه میدانی تأکید ویژهای داشته باشد.
صفربیگی در ادامه به لزوم مشارکت نخبگان در موضوعاتی چون آمایش سرزمینی، بودجهریزی، و برشهای استانی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: مدیران اجرایی به دلیل مشغلههای فراوان کمتر فرصت ورود به مباحث پژوهشی و سیاستی را دارند، بنابراین وجود یک تیم نخبه در کنار استاندار و مدیران استان میتواند مکملی جدی برای اجرای کارآمد سیاستها باشد.
دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری در پایان ضمن قدردانی از همراهی استاندار کرمانشاه و دیگر مسئولان، ابراز امیدواری کرد با حمایت دستگاههای اجرایی و نخبگان استان، این اندیشکده بتواند به رسالت اصلی خود در گرهگشایی از مسائل استان و ارتقای کیفیت حکمرانی عمل کند.
نظر شما