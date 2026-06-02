نظام مسائل ۳۱ استان کشور شناسایی و تدوین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه صفربیگی عصر سه شنبه در نشست شورای علمی اندیشکده حکمرانی استان همدان اظهار کرد: اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری با هدف تحقق ایده شهید جمهور برای ایجاد پلی میان خبرگان، نخبگان میدانی و ساختار قانون‌گذاری کشور شکل گرفته‌ است.

وی هدف از تشکیل این مراکز را اتصال مستقیم نخبگان به عرصه تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری و عبور از بروکراسی‌های مرسوم اداری دانست و افزود: رویکرد اصلی این اندیشکده‌ها، استفاده از ظرفیت تخصصی نخبگان استانی بدون نگاه‌های سیاسی و با تکیه بر تخصص‌های بومی است.

دبیر اندیشکده‌های حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه‌اندازی سی‌امین اندیشکده استانی در همدان، تصریح کرد: تاکنون «نظام مسائل» ۳۱ استان کشور شناسایی و تدوین شده و برای بررسی و اقدام در اختیار ریاست جمهوری قرار گرفته است و مجلس شورای اسلامی نیز اهتمام ویژه‌ای برای بهره‌گیری از این ظرفیت علمی در فرایند قانون‌گذاری دارد.

صفربیگی ادامه داد: این اندیشکده‌ها با بهره‌گیری از توان علمی استادان دانشگاه، پژوهشگران و صاحب‌نظران، مأموریت دارند تا با انجام پژوهش‌های مسئله‌محور، پیشنهادهای کارشناسی و کاربردی برای حل چالش‌های موجود ارائه دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به اعضای اندیشکده همدان گفت: اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان همدان می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی، به‌عنوان بازوی مشورتی و پژوهشی در کنار دستگاه‌های اجرایی ایفای نقش کند و زمینه ارائه راهکارهای علمی برای حل مسائل کلان استان و کشور را فراهم سازد.

صفربیگی در پایان خاطرنشان کرد: اندیشکده‌های حکمرانی اکنون به بستری برای هم‌افزایی متخصصان تبدیل شدند و امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد اتفاقات ارزشمند و اثرگذاری در حوزه حکمرانی محلی و ملی باشیم.