به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه آیین افتتاح اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کرمانشاه در دانشگاه رازی برگزار شد. در این مراسم علاوه بر افتتاح رسمی، نخستین جلسه علمی اندیشکده نیز با حضور اعضای شورای علمی، اساتید دانشگاه و جمعی از نخبگان برگزار شد.
در ابتدای جلسه، شهرام فتاحی رئیس اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کرمانشاه ضمن قدردانی از همراهی نخبگان استان گفت: ما در استانی زندگی میکنیم که به لحاظ ظرفیتهای طبیعی، مرزی و انسانی میتواند جزو چند استان نخست کشور باشد؛ اما واقعیت این است که بین آنچه باید باشد و آنچه امروز هست فاصله بسیاری وجود دارد. استانی با ۳۷۰ کیلومتر مرز و پنج گمرک فعال میتواند جهش بزرگی در حوزه اقتصاد و معیشت ایجاد کند اما متأسفانه چنین ظرفیتی محقق نشده و کرمانشاه در برخی شاخصها در رتبههای پایین کشور قرار دارد که این مسئله برای جامعه دانشگاهی بسیار آزاردهنده است.
وی با تأکید بر نقش حکمرانی محلی افزود: بسیاری از مشکلات به شیوه حکمرانی بازمیگردد. مردم کرمانشاه سالهاست درگیر دعواهای جناحی و سیاسیاند و هزینههای آن را میپردازند. ارتباط میان دانشگاه و حوزه اجرا نیز ضعیف بوده و این امر مانع از بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای علمی استان شده است. اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری بنا دارد با بهرهگیری از توان نخبگان، بازبینی در رویههای گذشته، اولویتبندی مسائل و ارائه راهکارهای عملیاتی، به حل مشکلات استان کمک کند.
فتاحی تأکید کرد: ما موظفیم راهکارهای نزدیک به واقعیت و قابل اجرا ارائه دهیم تا در سطح ملی و محلی مورد توجه قرار گیرد. کشور در شرایط خطیری قرار دارد و همه باید بهترین خود را به میدان بیاورند. اگر این جمع نخبگان نتواند نقشی ایفا کند، از دیگران نیز نمیتوان انتظار داشت. هدف ما تعریف آیینهای عملیاتی و عاری از شعار برای ارائه راهحلهای واقعی است.
در ادامه این جلسه، حمزه صفربیگی دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به فلسفه تشکیل اندیشکدهها گفت: ایده ایجاد اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری از مجلس یازدهم آغاز شد تا نظرات نخبگان به صورت مستقیم وارد فرآیند سیاستگذاری و قانونگذاری شود. در بسیاری از کشورها تصویب قوانین بدون پشتوانه اندیشکدهها امکانپذیر نیست و ما نیز نیازمند چنین پشتوانهای هستیم.
وی ادامه داد: اندیشکدهها قرار است صدای نخبگان را به مجلس و دولت برسانند و خلأ موجود میان تصمیمگیران و واقعیتهای میدانی را پر کنند. ما به دنبال حذف بروکراسیهای زائد و استفاده مستقیم از ظرفیت دانشگاهها و خبرگان استان هستیم. به همین دلیل شورای علمی و کارگروههای تخصصی در حوزههای مختلف از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا فناوری و ورزش شکل گرفته است تا مسائل استان به طور دقیق و علمی مورد بررسی قرار گیرد.
صفربیگی با اشاره به حمایت دولت و مجلس از این حرکت گفت: هم رئیسجمهور و هم رئیس مجلس بر ضرورت همکاری اندیشکدهها با قوای کشور تأکید داشتهاند و حتی در مواردی تصمیمگیریهای ملی با نظر اندیشکدههای استانی انجام شده است. در کرمانشاه نیز بنا داریم با استفاده از توان نخبگان محلی، نظام مسائل استان را استخراج و راهکارهای عملیاتی برای توسعه ارائه کنیم.
دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: اندیشکدهها آوردگاهی برای حضور همه نخبگان هستند و جایگاهشان به سرعت در حال تثبیت در سطح ملی است. امیدواریم اندیشکده کرمانشاه نیز بتواند سهم شایستهای در ارتقای حکمرانی محلی و ملی ایفا کند.
