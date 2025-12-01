  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

پژوهش کلید تصمیم‌گیری علمی در کشور؛ دانشجویان را پژوهش‌گرا تربیت کنیم

پژوهش کلید تصمیم‌گیری علمی در کشور؛ دانشجویان را پژوهش‌گرا تربیت کنیم

یاسوج-رئیس دانشگاه یاسوج گفت: پژوهش محور بودن، کلید تصمیم‌گیری علمی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوری‌پور صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه پژوهش دانشگاه یاسوج با تأکید بر اهمیت پژوهش، اظهار کرد: بدون پژوهش نمی‌توانیم تصمیم‌گیری علمی و مؤثر داشته باشیم و باید نسل دانشجو و پژوهشگر را پژوهش‌گرا تربیت کنیم.

وی به جایگاه ویژه پژوهش در توسعه کشور اشاره کرد و افزود: پژوهش نه تنها مبنای علمی تصمیم‌گیری است، بلکه می‌تواند همبستگی، اتحاد و همکاری میان نهادها و افراد مختلف را نیز تقویت کند.

رئیس دانشگاه یاسوج ادامه داد: امیدواریم دانشجویان و پژوهشگران با تمرکز بر پژوهش، دستاوردهای علمی بیشتری ارائه دهند و ارتباط میان دانشگاه‌ها، ادارات، صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها را تقویت کنند.

وی همچنین از تلاش‌های نهادهای برگزارکننده نمایشگاه، دانشگاه آزاد و استانداری که در برگزاری این رویداد همکاری داشتند، تشکر کرد و گفت: این نمایشگاه فرصتی مناسب است تا پژوهشگران، نهادهای آموزشی و دست‌اندرکاران صنعت و کشاورزی بتوانند تجارب و دستاوردهای خود را به اشتراک بگذارند.

