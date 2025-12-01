به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوریپور صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه پژوهش دانشگاه یاسوج با تأکید بر اهمیت پژوهش، اظهار کرد: بدون پژوهش نمیتوانیم تصمیمگیری علمی و مؤثر داشته باشیم و باید نسل دانشجو و پژوهشگر را پژوهشگرا تربیت کنیم.
وی به جایگاه ویژه پژوهش در توسعه کشور اشاره کرد و افزود: پژوهش نه تنها مبنای علمی تصمیمگیری است، بلکه میتواند همبستگی، اتحاد و همکاری میان نهادها و افراد مختلف را نیز تقویت کند.
رئیس دانشگاه یاسوج ادامه داد: امیدواریم دانشجویان و پژوهشگران با تمرکز بر پژوهش، دستاوردهای علمی بیشتری ارائه دهند و ارتباط میان دانشگاهها، ادارات، صنعت، کشاورزی و سایر بخشها را تقویت کنند.
وی همچنین از تلاشهای نهادهای برگزارکننده نمایشگاه، دانشگاه آزاد و استانداری که در برگزاری این رویداد همکاری داشتند، تشکر کرد و گفت: این نمایشگاه فرصتی مناسب است تا پژوهشگران، نهادهای آموزشی و دستاندرکاران صنعت و کشاورزی بتوانند تجارب و دستاوردهای خود را به اشتراک بگذارند.
