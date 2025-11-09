علی قارداشی: امیدوارم رنگ مدال بانوان خوشرنگ تر شود

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، مهرداد علی قارداشی پس از پیروزی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران مقابل اوگاندا و مسجل شدن اولین مدال کاروان ایران در سومین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، اظهار داشت: پیروزی دختران ما تا اینجای کار مطابق پیش‌بینی‌ها بود و خوشبختانه اولین مدال کاروان ایران نیز قطعی شد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز ادامه داد: فردا یک بازی سخت مقابل تیم ملی ترکیه داریم که بازیکنان آن از نظر رنکینگ جهانی در سطح بالایی قرار دارند، اما امیدواریم با تلاش ملی‌پوشان کشورمان بتوانیم به فینال راه پیدا کنیم و شانس کسب مدال طلا را نیز داشته باشیم.

وی در خصوص مسیر احتمالی تیم ایران برای کسب مدال طلا افزود: در صورت عبور از ترکیه، تیم ملی ایران احتمالاً برنده مالدیو و جمهوری آذربایجان بازی خواهد کرد و امیدواریم شرایط برای کسب مدال طلا هموارتر شود.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز درباره میزبانی عربستان گفت: با وجود اینکه انتظار می‌رفت میزبانی بهتر از دوره قبل برگزار شود، اما برخی مشکلات از جمله مسافت طولانی بین دهکده بازی‌ها و سالن مسابقات وجود داشت که بازیکنان گلایه‌هایی داشتند. با این حال، این بازی‌ها فرصتی برای ایجاد وحدت بین کشورهای اسلامی است و امیدواریم ورزشکاران کشورمان در همه رشته‌ها خوش بدرخشند.

وی در پایان درباره پاداش ورزشکاران گفت: پاداش‌ها توسط وزارتخانه و کمیته ملی در نظر گرفته شده و متناسب با رنگ مدال به ورزشکاران تعلق خواهد گرفت ما هم تلاش می‌کنیم پاداشی برای ورزشکاران در نظر بگیریم.