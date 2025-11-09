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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۱

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

صعود بانوان تنیس روی میز ایران به نیمه نهایی/ مدال برنز قطعی شد

صعود بانوان تنیس روی میز ایران به نیمه نهایی/ مدال برنز قطعی شد

تیم ملی بانوان تنیس روی میز ایران با برتری قاطع برابر اوگاندا به نیمه نهایی مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت و کسب مدالش قطعی شد.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، در آغاز این دیدار از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های تنیس روی میز ، تیم دوبل ایران با ترکیب ندا شهسواری و ستایش ایلوخانی با عملکردی درخشان و با نتایج ۱۲ بر ۱۰ ، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۶ ، تیم اوگاندا را شکست داد. جودیت پاروین نانگونزی و جمیماه ناکاوالا تیم دوبل اوگاندا را تشکیل دادند.

شیما صفایی ملی پوش تنیس روی میز ایران در بخش انفرادی با نتیجه ۱۱ بر ۱ ، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۲ مقابل جودیت میرمبه رقیب اوگاندایی به برتری قاطع دست یافت.

در آخرین بازی نیز ندا شهسواری با پیروزی بر جمیماه ناکاوالا با نتیجه ۸ بر ۱۱، ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۵ برنده شد تا نتیجه نهایی ۸ بر یک به سود ملی‌پوشان ایران رقم بخورد

ملی پوشان کشورمان در بازی نخست خود با برتری قاطع تیم بحرین را مغلوب کرده بودند.

تیم ملی بانوان تنیس روی میز ایران، فردا برای صعود به فینال رقابت‌ها به میدان خواهد رفت و با تیم ترکیه بازی می کند. این پیروزی در حضور مهین فرهادی زاد نایب رییس کمیته ملی المپیک رقم خورد.

کد مطلب 6650302

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