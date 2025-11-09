موسوی: عربستان تیم خیلی خوبی بود/ خداراشکر که پیروز شدیم

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، سید محمد موسوی ملی‌پوش تیم ملی تنیس روی میز کشورمان پس از پیروزی مقابل تیم میزبان عربستان و صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی اظهار داشت: خدا را شکر امروز در مرحله یک‌چهارم نهایی توانستیم در دیداری سخت مقابل عربستان، که از امتیاز میزبانی هم بهره‌مند بود، با نتیجه ۸ بر یک به پیروزی برسیم و به نیمه‌نهایی صعود کنیم.

وی ادامه داد: در بازی نخست دوبل که با نتیجه ۲ بر یک به سود ما به پایان رسید، فشار زیادی روی هر دو تیم وجود داشت، چون توپ مسابقه در روند بازی تأثیر زیادی داشت. با این حال خدا را شکر توانستیم آن دیدار را با تمرکز کامل به پایان برسانیم و همین پیروزی در شروع مسابقه، انگیزه و روحیه‌ی بسیار خوبی به سایر هم‌تیمی‌ها برای ادامه رقابت‌ها داد.

ملی‌پوش تنیس روی میز کشورمان افزود: خدا را شاکرم که توانستیم به نیمه‌نهایی برسیم و تا اینجا مدال‌مان را قطعی کنیم. امیدواریم که رنگ مدال‌مان بهترین رنگ باشد، همان‌طور که در دو دوره گذشته تیم ایران توانسته بود مدال طلا را کسب کند. ان‌شاءالله این بار هم همین اتفاق بیفتد.

موسوی در پایان درباره میزبانی عربستان گفت: شرایط میزبانی خوب بود، اما می‌توانست بهتر هم باشد. با این حال خدا را شکر از نظر برگزاری مسابقات مشکل خاصی نداشتیم.